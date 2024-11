Frankfurter Musiker Henry and the Waiter besingt das Erwachsenwerden

Der Frankfurter Musiker Henry and the Waiter macht Lieder irgendwo zwischen Partylaune und Grübelei und trifft damit den Nerv einer Generation: Bei Musikplattformen wird er millionenfach gestreamt – weltweit. In seiner neuen Single "Child" beschäftigt er sich mit dem Kindsein und dem Dilemma, sich auch mit Anfang 20, Ende 30 noch nicht ganz erwachsen zu fühlen, wie er im hr3-Interview erklärt.

Wer Henry and the Waiter live erleben will, hat am 22. November die Chance: Dann spielt er knapp hinter der hessischen Landesgrenze in Mainz im "Schon Schön".