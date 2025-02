Wettbewerb um Hochhausneubau am Frankfurter Kaiser-Karree entschieden

Auszeichnung "LeseLust" an 31 hessische Buchhandlungen

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen zeichneten hessische Buchhandlungen für ihren Einsatz in der Leseförderung aus. Die prämierten Buchhandlungen bieten unter anderem ein besonderes Sortiment, fundierte Beratung und Informationsabende für Eltern. Außerdem veranstalten sie Lesungen und beraten beim Aufbau von Schulbüchereien.

Als "LeseLust"-Buchhandlungen 2025/26 in Hessen belegen folgende Buchhandlungen die ersten Plätze: Bücherstube Gundi Gaab in Bad Soden, Hoehlsche Buchhandlung in Bebra, Buchhandlung Der Bücherwurm in Borken, Buchhandlung Bindernagel in Butzbach, Büchergilde – Buchhandlung am Markt in Darmstadt. Insgesamt erhielten 31 Buchhandlungen in Hessen die Auszeichnung.