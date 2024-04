Bedrohter Feldhamster bekommt Zuchtstation

So süß - aber in Hessen leider vom Aussterben bedroht: Im ganzen Bundesland gibt es nur noch wenige Exemplare des Feldhamsters. Vor allem die intensive Landwirtschaft ist ein Problem für die Tiere. Deshalb soll heute eine erweiterte Zuchtstation zum Erhalt der Art in Langgöns (Gießen) eröffnen. Durch den Anbau können nun Käfige für mehr als 200 Feldhamster aufgestellt werden. Die Tiere sollen später dann ausgewildert werden. Bisher ist das auf Feldern in Pohlheim, Langgöns und Frankfurt Bergen-Enkheim passiert. In Kürze gibt es aber noch mehr Schutz-Projekte in Hessen – zum Beispiel in der Wetterau oder in Südhessen.