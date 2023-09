Mangel an Tierärzten in Hessen beklagt

Hessens Tierärzte beklagen einen Mangel an Fachkräften in den Praxen. "Das Problem besteht bereits jetzt und wird sich in Zukunft noch verschärfen", sagt Sabine Tacke, Präsidentin der Landestierärztekammer Hessen. Insbesondere in Großtierpraxen, aber auch in Veterinärämtern, Untersuchungseinrichtungen, Schlachtbetrieben und an den Universitäten fehle es an Personal, was bereits zu tierschutzrelevanten Situationen führe.

"Die Problematik ist vielschichtig", sagt Tacke. Die Arbeit der Ärzte sei körperlich und zeitlich mit Notfällen, Wochenend- und Notdiensten anspruchsvoll. Im Vergleich zu anderen akademischen Berufen würden Tiermediziner schlecht bezahlt. "Viele wissen zu Beginn des Studiums nicht, worauf sie sich einlassen. Sie haben eine falsche, romantische Vorstellung vom Beruf des Tierarztes." Neben dem Arbeitskräftemangel erschwerten die starren Regelungen des Arbeitszeitgesetzes eine sinnvolle Verteilung der verfügbaren Arbeitszeit.