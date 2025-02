Hessen am Abend Viele Lottogewinner und ein schrecklicher Fund in Osthessen

Zwei Festnahmen nach dem Fund einer Babyleiche, viele Lottogewinner auf einen Streich, der vermutlich letzte Schnee des Jahres und eine verlängerte U-Bahn. Das und mehr gibt es in Simon Rustlers Blick auf den Tag.

Guten Abend, liebe Menschen aus Hessen (und solche, die uns von auswärts lesen)! Der Tag neigt sich dem Ende zu - Zeit für "Hessen am Abend" mit diesen Themen:

Viele Lottogewinner auf einen Streich

Als erstes gratulieren wir heute (endlich!) einer Gruppe von Lottogewinnern. Sie lesen richtig: Gleich eine ganze Gruppe hat sage und schreibe knapp 88 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Dabei handelt es sich um eine Tippgemeinschaft irgendwo in Nordhessen, bei der die Freude verständlicherweise riesig ist.

"Wir können es alle immer noch nicht fassen, das ist so viel Geld. Wenn ich nur daran denke, dass wir nun alle finanziellen Sorgen endlich los sind", sagte eine Frau aus der Tippgemeinschaft laut Mitteilung, die Lotto Hessen heute verschickte.

Nach ihrer Aussage hat sich "keiner von uns bislang große Sprünge erlauben" können: "Jetzt freuen wir uns erst mal mit unseren Familien und dann schauen wir weiter. Menschlich wird uns der Gewinn nicht verändern, ganz sicher aber unser aller Leben."

Um den Lottogewinn hatte sich ein kleiner Krimi entwickelt: Tagelang war kein Gewinner aufgetaucht - dann tauchte einer auf, aber ohne Quittung. Jetzt liegt die Quittung vor und der Gewinn kann überwiesen werden.

Es ist der zweithöchste Gewinn, der jemals in Hessen ausgeschüttet wurde. Den Rekord hält ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der im Mai 2021 den Eurojackpot mit rund 90 Millionen Euro leerte. Aber an dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass Glücksspiel süchtig machen kann.

Toter Säugling in Wohnung entdeckt - zwei Festnahmen

Furchtbare Nachrichten kommen heute aus Osthessen: Gestern und heute gab es größere Polizeieinsätze in Heringen (Hersfeld-Rotenburg) - auch mit Einheiten des SEK. Jetzt wissen wir den schrecklichen Hintergrund: In einer Wohnung wurde die Leiche eines Säuglings entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft uns heute mitteilten.

Einsatzkräfte hatten schon gestern zwei Verdächtige festgenommen: eine 34 Jahre alte Frau und einen 40 Jahre alten Mann. Beide stünden "in einem persönlichen Verhältnis" zueinander, so die Staatsanwaltschaft Fulda. Noch nicht bekannt sei, ob sie mit dem Kind in Verbindung stehen.

Der Mann sei bereits seit Freitagmittag wieder auf freiem Fuß. Die Frau stehe unter Totschlagverdacht und soll nun in Bad Hersfeld einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheide.

Eine Schnecke und etwas Schnee

Unser Bild des Tages (wir nennen es hier liebevoll "Momentaufnahme") stammt heute von Heinz-D. Fleck aus Udenhausen (Kassel) und ziert dieses farbenfrohe Schneggsche - hochdeutsch: Schnecke.

Langsam geht's in Richtung Wochenende! Bild © Heinz-D. Fleck

Wenn man das gold-glänzende Kriechtier sieht, könnte man kaum meinen, dass anderswo in Hessen noch Schnee liegt. Ist aber so: Im Upland (70 cm) und in der Rhön (bis 20 cm) liegen tatsächlich noch Schneemengen, mit denen man am vor uns liegenden Wochenende rodeln und skifahren gehen könnte.

Auf der Wasserkuppe haben die Lifte morgen und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr und am Rosenmontag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Inklusive närrischer Sonderaktion: Skifahrer und Snowboardfahrer im Kostüm fahren den Angaben zufolge vier Stunden lang gratis.

Am Hohen Meißner und am Vogelsberg liegen noch Schnee-Reste - immerhin für einen letzten winterlichen Spaziergang ausreichend. Und wenn ich mir die Wettervorhersage so anschaue, sieht es ziemlich gut und weitestgehend trocken fürs Wochenende aus.

Frankfurt bekommt U4-Verlängerung und Multifunktionsarena

Gleich zwei Neuerungen für Frankfurt sind heute bekannt geworden: Die Stadt am schönen Main soll eine Multifunktionsarena bekommen. Die Halle soll neben das Waldstation gebaut werden und für Basketball-, Handball- oder Eishockeyspiele genutzt werden. Aber auch Konzerte und Kongresse könnten darin stattfinden.

"Unter den zehn größten Städten in Deutschland verfügt lediglich die Stadt Frankfurt am Main über keine Multifunktionsarena. Wichtige Sport- und Konzertveranstaltungen gehen so an Frankfurt vorbei", so die Begründung der Stadtverordneten.

Unabhängig davon wurde jetzt auch beschlossen, wie Frankfurts U-Bahnlinie 4 verlängert werden soll. Demnach wird etwa der Uni-Campus Westend besser angebunden. Dafür soll ein Abschnitt zwischen der bisherigen Endhaltestelle Bockenheimer Warte nach Ginnheim verlängert werden.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sprach heute von einem Meilenstein der Frankfurter Infrastruktur. "Es ist ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung des gesamten städtischen Nahverkehrsnetzes. Profitieren werden die Einwohnerinnen und Einwohner im Norden Frankfurts, die dortigen Betriebe, die Pendlerinnen und Pendler sowie die Studierenden."

Viele Ideen gab es für den Lückenschluss. Am Ende hatte sich die hier orange-gefärbte Strecke durchgesetzt - die U-Bahn soll teilweise ober- und teilweise unterirdisch fahren:

Durchgesetzt hat sich die orange Variante mit dem Schlenker unterhalb des Campus Westend. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

Die Machbarkeitsstudie rechnet in diesem frühen Stadium der Planung mit Kosten von rund 404 Millionen Euro für die gesamte Streckenverlängerung. Bis der erste Zug fahren könnte, wird es aber bis in die 2030er-Jahre dauern - falls es trotz Fachkräftemangel bis dahin noch genug U-Bahn-Fahrer gibt - und das bringt uns zu unserem nächsten Thema:

Fachkräftemangel: Wirtschaftskrise macht sich am Arbeitsmarkt bemerkbar

Der Fachkräftemangel spiegelt sich nämlich im Arbeitsmarkt wider: Im Februar waren in Hessen etwa gleich viele Menschen arbeitslos gemeldet wie in den Vormonaten. Nach Angaben der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit von heute waren insgesamt rund 207.400 Menschen erwerbslos.