Warum es keine gute Nachricht ist, dass das Wochenende sonnig wird

Für viele gehört zu einem Besuch in einem Ikea-Möbelhaus auch ein Hot Dog oder eine Portion Köttbullar dazu. In den Restaurants des Möbelgiganten herrscht oft mehr Andrang als in jeder durchschnittlichen Uni-Mensa.

Aber wie macht Ikea das eigentlich, dass die Produkte dort so günstig sind? Und woher kommen diese riesigen Mengen an Lebensmitteln, die dort jeden Tag verarbeitet werden? Sebastian Lege hat sich für die Sendung "ZDFbesseresser" dieser Frage angenommen. Die Antworten gibt es hier.

Eins noch ...

Wenn man im Moment Nachrichten aus den USA hört, dann sind das meistens Nachrichten, die einen eher fassungslos machen.

Deshalb habe ich hier eine Geschichte für Sie, die einfach nur nett ist: Christina lebt in Idaho und hat das Down-Syndrom. Routine ist ihr besonders wichtig, und deshalb ist ihre Mutter in den vergangenen 20 Jahren jeden Tag mit ihr in die örtliche Videothek gefahren, damit sie sich ihre Lieblingsfilme ausleihen konnte.

Leider sind Videotheken in Zeiten von Streaming-Diensten nicht mehr so gefragt und so musste der Besitzer der Videothek nach 30 Jahren schweren Herzens seinen Laden schließen.

Aber nicht ohne an seine beste Kundin Christina zu denken: In seinem Shop, der direkt neben der ehemaligen Videothek liegt, hat er eine Mini-Videothek eingerichtet, in der neben Christinas Lieblingsfilmen auch ein paar andere DVDs stehen, damit es auch wirklich nach Videothek aussieht. Nur für Christina. Was für eine schöne Idee, oder?

Die ganze Geschichte gibt es auch noch einmal auf Englisch auf YouTube.

Die ganze Geschichte gibt es auch noch einmal auf Englisch auf YouTube.