Das nun besonders umstrittene Ziel, den Autoverkehr in Marburg zu halbieren, war im ursprünglichen Beschluss von 2019 noch nicht enthalten. Es entstand im Verlauf des dreijährigen Planungsprozesses.

Im Hintergrund steht, dass die Stadt Marburg im Juni 2019 den sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat. Seitdem strebt sie Klimaneutralität bis 2030 an.

Zur Berechnung der aktuellen Autonutzung in Marburg nutzt MoVe35 den sogenannten Modal Split. Dieses mittlerweile weit verbreitete Berechnungsmodell sagt aus, welche Verkehrsmittel zu welchem Anteil genutzt werden. Der Ergebnis: Momentan ist das Auto Hauptverkehrsmittel in Marburg. Etwa vier von zehn Wegen werden mit dem "motorisierten Individualverkehr" zurückgelegt. Das ist in vielen vergleichbaren Städten ähnlich.

Bei stadtgrenzenüberschreitenden Wegen beträgt die Auto-Nutzung in Marburg laut Zwischenbericht von 2021 sogar fast 70 Prozent. Vergleichsweise niedrig ist im hügeligen Marburg die Fahrradnutzung: Nur jeder zehnte Weg wird per Rad erledigt. Dafür laufen die Marburgerinnen und Marburger relativ viel zu Fuß.

Für die Zukunft malt das Konzept verschiedene Szenarien aus, je nachdem wie und in welcher Härte verkehrsplanerisch eingegriffen wird. Das Konzept rechnet vor: Wenn die Stadt ihre Klimaziele tatsächlich erreichen will, muss sich die Autonutzung halbieren, die Radnutzung verdoppeln. Auch die ÖPNV-Nutzung muss deutlich steigen.

Um das zu schaffen, wird es laut MoVe35 allerdings nicht ausreichen, umweltfreundliche Verkehrsarten zu stärken und dadurch attraktiver als das Auto zu machen. Deshalb schlägt das Konzept auch Maßnahmen vor, die das Autofahren gezielt erschweren sollen. Das könnten beispielsweise neue Einbahnstraßenregelungen, Sperrungen und Parkplatzabbau sein.