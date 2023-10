Rhein erteilt AfD Absage für Koalition

Schwarz-Blau, also eine Koalition aus CDU und AfD, wird es aus Sicht des Wahlsiegers, der CDU, in Hessen nicht geben. "Was ich vor der Wahl gesagt habe, gilt selbstverständlich nach der Wahl", sagte Ministerpräsident Boris Rhein. In Hessen gebe es nicht nur eine Brandmauer zur AfD, "das ist ein tiefer Graben", wie der CDU-Spitzenkandidat zum wiederholten Mal betonte: "Die Werte dieser Partei passen nicht zu christdemokratischen Werten." Der AfD-Spitzenkandidat Robert Lambrou hatte sich zuvor als neuer möglicher Koalitionspartner angeboten.

Rhein wandte sich stattdessen sowohl SPD als auch Grünen und FDP zu und bot Gespräche über eine mögliche Regierungszusammenarbeit an. "Jetzt kommt es erst einmal darauf an, in Sondierungsgesprächen Schnittmengen zu finden und zu suchen", sagte Rhein. "Dann ist es natürlich wichtig für uns, so viel CDU wie möglich umzusetzen."