Nach Sportunfall: Kanzler Scholz sagt drei Wahlkampftermine in Hessen ab

Eigentlich wollte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag nach Hessen kommen. Drei Wahlkampfauftritte waren geplant, unter anderem mit SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser. Jetzt musste der Kanzler wegen eines Sportunfalls absagen.

Nach einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz drei für Sonntag geplante Termine in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung am Samstag auf Anfrage mit.

Der SPD-Abgeordnete Michael Roth hatte Scholz für Sonntagmorgen nach Heringen (Hersfeld-Rotenburg) eingeladen. Dort wollten sich beide den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Nun kann Scholz dort nicht auftreten. "Es geht ihm nicht so gut und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen", zitierte die Frankfurter Rundschau Roth am Samstagabend.

Wahlkampfauftakt der SPD ohne Kanzler

Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für Hessen, Nancy Faeser muss nun auch den Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl in Bad Homburg ohne Scholz bestreiten. Dort wollte er am Sonntagnachmittag auftreten.

Ein Besuch in der Frankfuter Kita Grüne Soße im Stadtteil Sachsenhausen, an dem Faeser, Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der Kanzler teilnehmen sollten, findet ebenfalls ohne Scholz statt.

Faeser und Scholz verpassen sich erneut

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass sich Faeser und Scholz verpassen: Am vergangenen Montag war es Faeser gewesen, die wegen einer Corona-Erkrankung nicht zur Klausurtagung der SPD Bundestagsfraktion in Wiesbaden hatte kommen können.

Sie hatte außerdem einen geplanten Termin mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Wiesbaden verpasst.

Pistorius soll Scholz vertreten

Pistorius soll Scholz nun am Sonntag vertreten. Wie der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Christoph Gehring dem hr sagte, soll Pistorius am Sonntag anstelle von Scholz gemeinsam mit Faeser auftreten.

Die Termine des Kanzlers in der kommenden Woche seien von dem Sportunfall nicht tangiert, teilte die Sprecherin am Samstag mit.

