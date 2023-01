Weltmeisterschaften, Weltcups und andere Titelkämpfe: Das Sportjahr 2023 hält in Hessen sowie für hessische Sportlerinnen und Sportler gleich zahlreiche Höhepunkte bereit.

Videobeitrag Video Das Eintracht-Orakel: Was bringt das Jahr 2023? | hessenschau Sport vom 02.01.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Handball-WM in Polen und Schweden

Wie üblich steht zu Beginn des Jahres ein Titelkampf im Handball an: Vom 11. bis 29. Januar geht es in Polen und Schweden um die WM-Krone. Im jungen Team von Bundestrainer Alfred Gislason sind auch drei Hessen dabei: Kai Häfner von der MT Melsungen, Kapitän Johannes Golla von Flensburg, der aus Rüdesheim kommt sowie Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen, gebürtiger Bensheimer. Erstmals wird es für sie am 13. Januar (18 Uhr) beim Spiel gegen Katar ernst.

Klimpke nicht dabei Diese Hessen fahren zur Handball-WM Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die WM im Januar bekanntgegeben. Mit dabei sind auch drei Hessen, Torwart Till Klimpke von der HSG Wetzlar wurde nicht nominiert. Zum Artikel

Skisprung-Weltcup in Willingen

Die Weltelite des Skispringens trifft sich auch in diesem Jahr in Nordhessen: Vom 3. bis 5. Februar steht in Willingen der Weltcup auf dem Programm. Weil seit 2022 endlich auch die Frauen dabei sind, gibt es über die drei Tage verteilt jeweils zwei Einzelspringen sowie einen Mixed-Weltcup zu sehen. Für den Willinger Stephan Leyhe und Co. ist das auch eine Vorbereitung auf die nordische Ski-WM, die ab Ende Februar im slowenischen Planica ausgetragen wird.

Skispringerin Katharina Althaus beim Springen in Willingen 2022 Bild © Imago Images

Hessisches Duell im DFB-Pokal

Die hessischen Fußballfans erwartet am 7. Februar ab 20.45 Uhr ein ganz besonderes Highlight: Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Das hessische Duell wird dabei live im Ersten übertragen. Auch die Zeit danach dürfte für beide Teams spannend werden: Die Eintracht ist in der Bundesliga aussichtsreich platziert und spielt zudem im Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel. Darmstadt kämpft derweil als Zweitliga-Herbstmeister um den Aufstieg in die Bundesliga.

Eintracht empfängt Darmstadt Hessenderby im DFB-Pokal-Achtelfinale Die Auslosung für das DFB-Pokal-Achtelfinale hat aus hessischer Sicht einen Kracher ergeben: Eintracht Frankfurt trifft im neuen Jahr auf Darmstadt 98. Zum Artikel

Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Im vergangenen Jahr feierte der Frankfurter Radklassiker sein Comeback am angestammten Datum 1. Mai. Auch im Jahr 2023 geht es wieder durch die Stadt und in den Taunus. Die Strecke hat ein neues Profil bekommen, das anspruchsvoller ist - unter anderem müssen die Fahrer den Feldberg nun gleich zwei Mal bezwingen.

Strecke wird länger und anspruchsvoller Frankfurter Radklassiker erhält neues Profil Für die Radprofis geht es beim legendären Rennen Eschborn-Frankfurt im kommenden Jahr gleich zwei Mal auf den Feldberg. Die neue Strecke wurde im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Zum Artikel

Tour de France mit Start-Premiere

Die Tour de France war in den vergangenen Jahren immer auch eine Bühne für hessische Radfahrer. 2022 waren John Degenkolb und Jonas Rutsch dabei, die 2023 auf ein besseres Ergebnis schielen. Das traditionsreiche Radrennen startet erstmals im spanischen Bilbao und dauert vom 1. bis 23. Juli.

Sportmomente 2022 Seuchenjahr für Radprofi Jonas Rutsch: Auf Regen folgt Regen Es sollte eigentlich sein Jahr werden. Nach einem starken 2021 und einer guten Vorbereitung erwarteten viele den Durchbruch von Jonas Rutsch. Dann setzte es einen Tiefschlag nach dem anderen. Zum Artikel

Triathlon-Elite beim Ironman Frankfurt

Die Ironmänner und -frauen machen am 2. Juli die Stadt unsicher: Der Ironman ist wie gewohnt ein Großereignis in Frankfurt: Rund 4.000 Teilnehmende stellen sich jährlich der Challenge aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, hunderttausende Fans feuern sie dabei an.

Denis Chevrot, Sieger des Ironman Frankfurt 2022 Bild © Imago Images

Finals und Leichtathletik-WM

Ein Sommer voller verschiedener Sportarten: Vom 6. bis 9. Juli steigen in Düsseldorf und Duisburg "Die Finals", also die nationalen Meisterschaften in 18 Sportarten wie Schwimmen oder Turnen. Auch die Leichtathletik ist vertreten, bevor sie vom 19. bis 27. August die noch größere Bühne bekommt: Dann messen sich unter anderem die Sprint-Europameisterinnen Lisa Mayer und Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) bei der WM in Budapest mit der gesamten Weltelite.

Die deutsche Staffel mit Lisa Mayer (links) und Rebekka Haase (rechts) jubelt bei der EM 2022 in München über Gold. Bild © Imago Images

Fußball-WM in Australien und Neuseeland

Die Vize-Europameisterinnen wollen mehr: Vom 20. Juli bis 20. August steigt die Fußball-WM in Australien und Neuseeland - und Deutschland gehört nach der starken EM-Performance vom vergangenen Jahr zum Favoritenkreis. Eintracht Frankfurt dürfte dabei wie zuletzt gleich mehrere Spielerinnen stellen.

Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt im EM-Finale 2021 Bild © Imago Images

Spitzensport beim Frankfurt Marathon

Am 29. Oktober gehört die Stadt Frankfurt wieder den Läuferinnen und Läufern: Beim Frankfurt Marathon wird wie gewohnt die Weltelite am Start sein. Bereits 2022 wackelte der Frankfurt-Rekord von 2:19:10 Stunden gewaltig - vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mit einem neuen Bestwert.

Hendrik Pfeiffer beim Zieleinlauf des Frankfurt Marathons 2022 Bild © Imago Images

Festhallen-Reitturnier feiert Jubiläum

Ende 2022 ist das Reitturnier in der Frankfurter Festhalle nach Corona-Pause zurückgekehrt. Und in diesem Jahr steht die große Sause an: Zum 50. Mal kommen Pferdefreunde und -freundinnen vom 14. bis 17. Dezember auf ihre Kosten.

Das Reitturnier in der Frankfurter Festhalle Bild © picture-alliance/dpa

Und sonst?

In den großen nationalen Ligen kämpfen hessische Teams um gute Ergebnisse: Eintracht Frankfurt und die Eintracht Frankfurt Frauen peilen beim Fußball die erneute Qualifikation für die Champions League an. Die MT Melsungen und die HSG Wetzlar wollen in der Handball-Bundesliga oben dranbleiben beziehungsweise unten rauskommen. Die Skyliners Frankfurt stemmen sich in der Basketball-Bundesliga gegen den Abstieg. Und die Löwen Frankfurt wollen ihr Jahr als DEL-Aufsteiger gut abschließen.