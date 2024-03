Nach monatelangen Pannen bei den neuen Wasserstoffzügen im Taunusnetz gibt es ab April eine Entschädigungsaktion mit Freifahrten und Erstattungen. Einem Teil der Kunden zahlt der Rhein-Main-Verkehrsverbund 98 Euro zurück.

Die Reisenden der Regionalbahnlinie 15 von Bad Homburg nach Waldsolms-Brandoberndorf (Lahn-Dill) hat es in den vergangenen Monaten besonders hart getroffen: Seit dem Start der Wasserstoffzüge im Dezember 2022 gab es Dauerausfälle, Verspätungen und Pannen.

Auch wenn sich die Situation mittlerweile verbessert hat, sollen die Kunden nun eine Entschädigung bekommen: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) plant im April und Mai eine umfangreiche Aktion.

Freifahrten und Entschädigungen für Kunden

Demnach können alle Fahrgäste zwei Monate lang kostenlos die Züge auf der gesamten RB15-Strecke nutzen. Das Angebot gilt vom 1. April bis zum 30. Mai in der zweiten Klasse. Darüber hinaus gibt es eine Erstattung für alle Kunden an der Strecke, die ein RMV-Abo oder ein Deutschlandticket haben: Sie bekommen umgerechnet den Wert des Deutschlandtickets für zwei Monate zurück, also 98 Euro.

Dafür müssen sie allerdings jeweils im April und im Mai ihr Ticket am Bahnhofsschalter in Bad Homburg oder in Usingen (Hochtaunus) vorlegen. Dort gibt’s dann Coupons, mit denen man über eine Erstattungsplattform an das Geld kommen soll.

Berechtigt sind neben D-Ticket-Nutzern die Inhaber einer RMV-Jahreskarte, einem Landes-, Senioren- oder Schülerticket sowie dem Jobticket. Die Aktion gilt für Anwohner in Bad Homburg, Friedrichsdorf, Wehrheim, Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach und Waldsolms-Brandoberndorf.

Die Entschädigung gilt nur für die RB15, weil die Fahrgäste dort nach Angaben des RMV besonders hart betroffen waren. Für die anderen Wasserstoff-Linien RB 11,12 und 16 seien keine Aktionen geplant. Dabei lässt der Verkehr mit den Wasserstoffzügen auch nach mehr als einem Jahr seit Betriebsstart noch zu wünschen übrig.

Auf der RB15 liegt die Zuverlässigkeit laut RMV aktuell bei 90 Prozent. "Hier ist noch Luft nach oben, schließlich liegt der Standard im RMV bei 95 Prozent", sagt Geschäftsführer Knut Ringat. Schuld seien weiterhin technische Probleme an einigen Zügen, für die der Hersteller Alstom verantwortlich sei.

Die neuen Wasserstoffzüge decken bisher nur den Verkehr auf der RB15 komplett ab. Auf der RB11 von Frankfurt-Höchst nach Bad Soden und auf der RB12 von Frankfurt nach Königstein sind immer noch teilweise Dieselzüge im Einsatz. Den Betrieb der Linie RB16 von Friedrichsdorf nach Friedberg (Wetterau) übernimmt weiterhin die Hessische Landesbahn mit Dieselzügen.

Es ist nach wie vor unklar, wann die Wasserstoffzüge auf allen vier Linien im Taunusnetz im Einsatz sein werden. Der RMV spricht von "voraussichtlich einigen Wochen".

