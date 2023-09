Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

21. September – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Homburg

23./24. September – Kelterfest

Im Usinger Weg 102, Kirdorf, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Bad Orb

23. September - Landfrauenmarkt „Gutes aus der Region“

Auf dem Salinenplatz, von 9.30 bis 14 Uhr

Dreieich

24. September - Hayner Töpfermarkt

Auf dem Gelände der Burg Hayn, von 10 bis 18 Uhr

Erbach

22./23. September - Odenwälder Handwerkstage

Im Volksbank-Atrium, mit Vorführungen, Mitmachaktionen, Kinderunterhaltung u.a., am Freitag ab 8 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr

Frankfurt

21. Bis 23. September - Frankfurter Erntefest

Auf dem Roßmarkt, jeweils von 10 bis 20 Uhr

23./24. September - Dachdecker-Jubiläumswochenende

Auf dem Buchrainplatz, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr Live-Musik, am Samstag bis 23 Uhr und am Sonntag bis 16 Uhr

Hilders

23. September – Michaelismarkt

Im Ortszentrum, von 11 bis 18 Uhr

24. September - Rhöner Viehabtrieb

Im Ortsteil Simmershausen, ab 14 Uhr

Niddatal

24. September - Kreis-Erntedankfest

Im Kloster Ilbenstadt, mit Bauern-, Künstler- und Handwerkermarkt, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

23. September - Tag der Hilfsorganisationen

Auf dem Aliceplatz, von 10 bis 15 Uhr

Rodgau

23./24. September – Familiendrachenfest

Am Badesee Nieder-Roden, jeweils ab 10 Uhr, am Samstag mit Nachtfliegen ab 20 Uhr, am Sonntag Festbetrieb bis 17 Uhr

Schwalbach

23. September – Apfelfest

Am Aboretum Main-Taunus, Am Weißen Stein, von 10 bis 14 Uhr

Ulrichstein

23. September – Herbstmarkt

Im Museum im Vorwerk, von 10 bis 17 Uhr

Usingen

23./24. September - Oldtimer-Teilemarkt

Auf dem Neuen Marktplatz, am Samstag von 11 bis 17 Uhr, ab 19.30 Uhr Live-Musik,am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Oldtimer-Treff mit Spendenfahrt

Wölfersheim

23. September – Weinfest

In Berstadt, mit Live-Musik u.a., ab 15 Uhr

