Die Open Air-Kino-Saison geht in den Endspurt. Am Donnerstag startet das bei Kurzfilm-Fans beliebte Filmfest in Weiterstadt.

Weiterstadt | Kassel | Trendelburg | Marburg | Butzbach | Bad Vilbel | Wiesbaden | Frankfurt | Offenbach | Dietzenbach | Idstein | Sommerwanderkino

Hier geht es nicht um Blockbuster, Hollywood oder Arthouse - beim Filmfest Weiterstadt liegt der Schwerpunkt auf dem Kurz-Format. Seit 1977 wird auf dem Platz am Braunshardter Tännchen Kino für alle gemacht. In lockerer Festival-Atmosphäre gibt es über ein langes Wochenende verschiedene Kurzfilmprogramme zu sehen.

Weitere Informationen Datum: vom 11. bis 15. August

Ort: Open-Air-Platz, Bolzplatz am Braunshardter Tännchen, Weiterstadt

Einlass/Filmbeginn: Siehe Programm-Übersicht

Tickets: Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Veranstalter: Filmfest Weiterstadt Ende der weiteren Informationen

Mit der documenta 1992 ging das Open-Air-Kino im Dock 4 an den Start. Seither bringt es jeden Sommer Filmvergnügen unterm Sternenhimmel nach Kassel. Hier stehen neben Klassikern und Arthouse-Highlights der vergangenen Kinosaison auch aktuelle Previews im Programm . Passend zur documenta 15 werden außerdem Filme zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz gezeigt.

Weitere Informationen Datum: Noch bis 3. September

Ort: Kulturhaus Dock 4, Untere Karlsstraße 4, Kassel

Filmbeginn: meist um 22.15 Uhr

Tickets: 9,50 Euro

Veranstalter: Filmladen e.V. Ende der weiteren Informationen

Das Wasserschloss Wülmersen bei Trendelburg (Kassel) verwandelt sich im Sommer in eine Veranstaltungslocation : In der Herrenhausruine gibt es Konzerte, Kabarett und Kino unter freiem Himmel. Letzteres wird abgerundet durch ein zum Film passendes Menü: Wenn "Die fabelhafte Welt der Amelie" gezeigt wird, zaubert Koch Gunnar Engler etwa ein französisch angehauchtes 3-Gänge-Menü, zum "Tagebuch einer Biene" gibt es ein vegetarisches Menü.

Weitere Informationen Datum: 26. und 27. August (Die fabelhafte Welt der Amelie) und 2. September (Tagebuch einer Biene)

Ort: Wasserschloss Wülmersen, Trendelburg

Einlass: Für Menü-Teilnehmer um 18.30 Uhr

Filmbeginn: 20.30 Uhr

Tickets: 28 Euro inkl. Menü, nur im Vorverkauf erhältlich. Wer nur den Film sehen möchte, ist gegen eine Spende willkommen.

Veranstalter: Förderverein Wasserschloss Wülmersen Ende der weiteren Informationen

Mitten im großen Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand Filme aus allen Genres zu sehen - von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bis zu "Tod auf dem Nil". Das ganze Kino-Programm gibt es hier.

Weitere Informationen Datum: Noch bis 27. August

Ort: Park am Landgrafenschloß, Gisonenweg, Marburg

Filmbeginn: 22 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 9,50 Euro, an der Abendkasse 11,50 Euro

Veranstalter: Marburger Filmkunsttheater Ende der weiteren Informationen

Freiluftkino oberhalb der Stadt und mit Blick aufs Schloss gibt es in Marburg. Bild © Cineplex Marburg

Seit 1999 verwandelt sich der historische Innenhof des Butzbacher Landgrafenschlosses jedes Jahr im Sommer in Hessens größtes Open-Air-Kino. Im vergangenen Jahr kamen über 14.000 Besucherinnen und Besucher zu den Filmabenden. Auf der LED-Wand werden tagsüber Reise-, Dokumentar- und Kinderfilme gezeigt. Auf der Kinoleinwand am Schloss laufen abends nach Angaben der Veranstalter die schönsten Filme des Jahres sowie Sommer-Blockbuster. Eine Übersicht finden Sie ab Ende Juni hier .

Weitere Informationen Datum: Noch bis 14. August

Location: Landgrafenschloss, Butzbach

Filmbeginn: gegen 21.45 Uhr

Tickets: noch keine Informationen

Veranstalter: Butzbacher Filmtheater Ende der weiteren Informationen

Das Open-Air-Kino in Bad Vilbel feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Bereits zum 30. Mal werden Kinofilme im örtlichen Freibad gezeigt. Den Auftaktfilm konnte das Publikum in einem Voting selbst wählen. Die Wahl fiel auf den Episodenfilm "Wunderschön" von Karoline Herfurth. Im Programm sind außerdem aktuelle Blockbuster wie "Top Gun 2", "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und "Phantastische Tierwesen 3".

Weitere Informationen Datum: Noch bis 10. August

Location: Freibad Bad Vilbel

Einlass: 20.15 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 8,50 Euro, Abendkasse 9,50 Euro

Veranstalter: Kino Alte Mühle Ende der weiteren Informationen

Im Bad Vilbeler Freibad werden in diesem Jahr bereits zum 30. Mal Kinofilme gezeigt Bild © Open Air Kino Bad Vilbel

Ein Kino-Erlebnis der besonderen Art bietet das Schiersteiner Filmfestival (SCHIFF) im Schiersteiner Hafen: Eine aufblasbare Leinwand mit rund 120 Quadratmetern Fläche zeigt Filme wie "Guglhupfgeschwader" und "The Batman" direkt am Wasser. Außerdem stellt der Extremsportler Jonas Deichmann seinen Film "Das Limit bin nur ich" vor, der von seiner Weltumrundung mit dem längsten Triathlon aller Zeiten berichtet.

Weitere Informationen Datum: 11. bis 21. August

Ort: Christian-Bücher-Straße 22, Wiesbaden

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: 20 Uhr

Tickets: 8 Euro im Vorverkauf, 9 Euro an der Abendkasse

Veranstalter: SCHIFF Ende der weiteren Informationen

Dass SCHIFF Open-Air-Kino in Wiesbaden hat eine aufblasbare Leinwand. Bild © SCHIFF Filmfestival

Kino an einem Ort, der den meisten Menschen normalerweise verborgen bleibt - das bietet High Rise Cinema in Frankfurt: auf den Dachterrassen des Opernturms, des Taunusturms, des Skyline Plaza und des städtischen Grünflächenamts. Gezeigt werden vor allem Klassiker der Filmgeschichte, aber z.B. auch "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Weitere Informationen Datum: Noch bis 13. August

Ort: Opernturm, Taunusturm, Skyline Plaza und Grünflächenamt in Frankfurt

Veranstalter: LICHTER Filmkultur e.V. Ende der weiteren Informationen

Eine gute Aussicht bietet auch das Open-Air-Kino des Hauses am Dom. In diesem Jahr präsentiert das Haus am Dom acht aktuelle Spielfilme , die an Sehnsuchtsorte und in ferne Kulturen führen wollen, darunter der mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnete Film "Le Prince".

Weitere Informationen Datum: Noch bis 21. August

Ort: Auf der Dachterrasse des Hauses am Dom, Domplatz 3, Frankfurt

Filmbeginn: 20.30 Uhr

Tickets: 11 Euro

Veranstalter: Haus am Dom Ende der weiteren Informationen

Die Macher des LICHTER Filmfestivals finden immer wieder interessante Off-Locations für ihr Freiluftkino. Ab 30. Juni bespielen sie wieder das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände. Das Programm reicht vom Kassenschlager "House of Gucci" bis zu Pedro Almodóvars neuestem Film "Parallele Mütter".

Weitere Informationen Datum: Noch bis 21. August

Location: Altes Polizeipräsidium; Eingang: Ludwigstraße 18

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: bei ausreichender Dunkelheit

Tickets: 10 Euro

Veranstalter: LICHTER Filmkultur e.V. Ende der weiteren Informationen

Das Freiluftkino in Frankfurt zeigt Blockbuster und Arthouse-Erfolge. Bild © lightgraph studio

Das Kulturzentrum am Offenbacher Hafen zeigt auch in diesem Sommer ausgesuchte Filme abseits des Mainstreams, zum Beispiel "Licorice Pizza", "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush", "Belfast" und "Spencer". Das gesamte Programm ist auf der Homepage zu finden. Vor Ort werden Getränke und kleine Snacks wie Kartoffelstäbchen, Handkäse und Sandwiches angeboten. Bei schlechtem Wetter werden die Vorführungen meist verlegt, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen Datum: Noch bis 27. August

Ort: HAFEN 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Einlass: 20 Uhr

Filmbeginn: gegen 21.45 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 9,90 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Veranstalter: Suesswasser e.V. Ende der weiteren Informationen

Das Hafenkino in Offenbach zeigt aktuelle Spielfilme. Bild © Hafen 2

Ob Komödie, Drama oder Thriller: Das Open-Air-Kino am Dietzenbacher Waldschwimmbad bietet für jeden Geschmack etwas. Mit "King Richard" ist ein Oscar-prämierter Film im Programm: Für seine Darstellung als Vater der Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams wurde Will Smith als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Weitere Informationen Datum: Noch bis 21. August

Ort: Waldschwimmbad, Offenthaler Straße 85, Dietzenbach

Einlass: 20.30 Uhr

Filmbeginn: 22 Uhr

Tickets: 8 Euro

Veranstalter: Main Kino D und Maingau Ende der weiteren Informationen

Aktuelle Kinohits wie "Elvis" und "Minions - Auf der Suche nach dem Miniboss" in historischem Ambiente: Das bietet das Open-Air-Kino in Idstein an vier Abenden im August. Ein gastronomisches Angebot gibt es nicht, Getränke und kleine Speisen dürfen mitgebracht werden.

Weitere Informationen Datum: Vom 18. bis 21. August

Ort: Burg Idstein, Schlossgasse 20, Idstein

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: 20.30 Uhr

Tickets: 10 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahren zahlen beim Besuch von "Minions" nur 5 Euro

Veranstalter: Magistrat der Hochschulstadt Idstein, Filmtheaterbetriebe Weilburg und Film- und Kinobüro Hessen Ende der weiteren Informationen

Das Sommerwanderkino bringt von Juni bis September Kino in alle hessischen Regionen. Das Projekt ist Teil des Förderprogramms "Ins Freie!" des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst und soll ein buntes Open-Air-Kino-Angebot auch in kleinere Orte bringen. Insgesamt werden 150 Veranstaltungen an 60 Standorten organisiert. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Filmen, mit dabei sind Klassiker wie "Die Reifeprüfung" und aktuelle Blockbuster wie "Ghostbusters: Legacy". Das Programm und Infos zu den Spielorten finden Sie hier.