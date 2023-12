Alleine sein an Heiligabend: für viele eine schmerzvolle Vorstellung - doch es gibt Angebote in Hessen

Alleine sein an Heiligabend: für viele eine schmerzvolle Vorstellung - doch es gibt Angebote in Hessen Bild © Imago Images

Viele Menschen wissen nicht, mit wem sie Weihnachten feiern sollen - ein Thema, das nicht nur ältere Menschen betrifft. So finden Sie Menschen in Hessen, die mit Ihnen feiern.

1,26 Millionen Hessinnen und Hessen haben im Jahr 2022 allein gelebt . Nicht alle, aber einige von ihnen sind auch am Weihnachtsabend allein. Gründe dafür kann es viele geben: Ein Partner ist gestorben, die Kinder sind ausgezogen, die Familie lebt zu weit weg. Für wohnungslose Menschen sind die Feiertage eine besondere Herausforderung, denn ihre Anlaufstellen sind oft geschlossen.

Für Internet-affine Menschen bieten sich entsprechende Gruppen in den Sozialen Medien an - etwa Weihnachten allein - nein das muss nicht sein 2023 auf Facebook. Eine weitere Möglichkeit: Die Plattform der von Freiwilligen betriebenen Initiative Keine(r) bleibt allein . Sie vermittelt für Heiligabend und Silvester Gastgeber und Gäste. Oder der Verein Freunde alter Menschen , der Freundschaften zwischen den Generationen vermittelt.

Wer eher nach Partys Ausschau hält, wird zumindest in größeren Städten fündig.

Außerdem halten die Kirchen, Kommunen und Ehrenamtliche eine Reihe von Veranstaltungen in Hessen bereit. Eine Auswahl:

Fulda: Feiern mit Bischof und OB

Die Caritas Fulda bietet an Heiligabend eine Feier für Obdachlose und einsame Menschen an. Nach Corona-bedingten Outdoor-Varianten wird nun wieder im Dorfpfarrzentrum (Hinterburg 6) hinter dem Dom gefeiert, und zwar von 12 bis 16 Uhr. Geboten werden Musik, Essen, Kaffee, Kuchen, kleine Geschenke - und ein Besuch von Bischof Michael Gerber, Generalvikar Christof Steinert und Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU).

Kassel: "Wie man sich den Heiligen Abend vorstellt"

Ein großes ehrenamtliches Team veranstaltet am 24. Dezember in Kassel eine große Weihnachtsfeier für alle in der Karlskirche am Karlsplatz. Los geht es um 19.30 Uhr, es wird gemeinsam gegessen, gesungen und beschert. Es soll eine Feier sein, "wie man sich den Heiligen Abend eben so vorstellt", sagt Claus-Dieter Suß von der Evangelischen Kirchengemeinde Kassel-Mitte.

Audiobeitrag Audio "Wir laden ein zur Weihnachtsfeier in die Karlskirche Kassel." - Offene Tür am Heiligabend [zur hr2.de Audioseite ] Audio hr2-Adventskalender 2023 - Weihnachtsfeier in der Karlskirche Bild © Jens Domes Ende des Audiobeitrags

Marburg: Gemeinsam Singen hat Tradition

In Marburg hat das offene Weihnachtsessen in der Evangelischen Gemeinschaft Marburg-Süd (Schwanallee 37) Tradition. Beginn ist um 17.30 Uhr mit einem gemeinsamen Weihnachtsliedersingen. Dann wird bis 21 Uhr gegessen, Geschichten erzählt und wieder gesungen.

Gießen: Feiern mit Bescherung

In Gießen organisiert der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) eine Feier für alle in der Pankratiusgemeinde (Georg-Schlosser-Straße 7). Los geht es um 17 Uhr. An langen Tischreihen wird gemeinsam gegessen, Kaffee getrunken und gesungen. Am Ende des Abends gibt es eine Bescherung, die aus Sachspenden zusammengestellt ist.

Hanau: Willkommen bei der "Weihnachtsfamilie"

Die evangelische Gemeinde Stadtmission Hanau lädt an Heiligabend zur "Weihnachtsfamilie" ein - und zwar alle Menschen, die Heiligabend nicht alleine verbringen möchten. Um 17 Uhr startet ein Familiengottesdienst im Gemeindesaal in der Steinheimer Straße 39. Um 18.30 Uhr öffnen sich dann die Türen im angrenzenden Gemeindezentrum, wo unter anderem zur Musik der Hanauer Sängerin Meike Garden gefeiert wird. Außerdem gibt es ein Büffet und Geschenketüten.

Frankfurt: Charity und lange Nächte

Eine ganz besondere Feier ist die "Lange Nacht" vom 24. auf den 25. Dezember in der Weißfrauen-Diakoniekirche der Diakonie Frankfurt und Offenbach (Bahnhofsviertel, Weserstraße/Ecke Gutleutstraße). Eingeladen sind einsame Menschen und Menschen ohne Dach über dem Kopf. Der Weihnachtsgottesdienst beginnt um 18 Uhr, anschließend gibt es Weihnachtsessen und Live-Musik. Das Programm endet am ersten Weihnachtsfeiertag mit Frühstück.

Ein Besucher der "Langen Nacht am Heiligen Abend" in der Weißfrauen Diakoniekirche in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Helferinnen und Helfer der Johanniter-Suppenküche wiederum verteilen an Heiligabend am Kaisersack Mahlzeiten und nützliche Gebrauchsgegenstände an Bedürftige und Obdachlose. An Senioren richtet sich das Angebot des Vereins Stützende Hände. Dieser richtet für rund 80 Alleinstehende am Weihnachtsabend im eigenen Vereinshaus in der Mainzer Landstraße eine Feier mit Musik, Tanz und Essen aus aller Welt aus. Beginn ist 15 Uhr.

Wiesbaden: Eine Feier für alle

Am 24. Dezember lädt die katholische Pfarrei St. Bonifatius in das Roncalli Haus (Friedrichstraße 26-28) zur Feier für alle ein. Das Motto: "Heiligabend gemeinsam feiern". Beginn ist 16 Uhr mit einem Kaffeetrinken. Später gibt es ein festliches Essen und ein Musikprogramm.

Weitere Informationen Telefonseelsorge bei Einsamkeit Wer sich an den Feiertagen einsam fühlt: Die Telefonseelsorge ist unter den kostenlosen Nummern 0800/111011 und 0800/1110222 erreichbar. Sie ist auch per Chat erreichbar unter online.telefonseelsorge.de . Ende der weiteren Informationen

Dreieich: Die Stadt lädt ein

Der Magistrat der Stadt Dreieich (Offenbach) lädt Alleinstehende am 24. Dezember von 12 bis 16 Uhr zu einer Feier in die Gaststätte Birkenwald (Im Haag 2) ein. Es gibt ein Drei-Gang-Menü und weihnachtliche Musik. Die Kosten liegen nach Angaben der Stadt bei 22 Euro. Die Anmeldung erfolgt über die Stadt.

Darmstadt: Weihnachten für Jedermann

Die Johannesgemeinde Darmstadt lädt ab 19 Uhr zu einem Abend unter dem Motto "Weihnachten für Jedermann" ins Gemeindehaus, (Kahlertstr. 26). Beginn ist 19 Uhr. Es soll in fröhlicher Atmosphäre zusammen gegessen und gefeiert werden.

Erbach: Wärme und Geborgenheit

Das Rote Kreuz in Erbach (Odenwald) lädt alle, die nicht allein sein wollen, an Weihnachten in sein Café "Treffpunkt Auszeit" ein (Bahnstraße 43). Von 17 bis 22 Uhr soll es ein Beisammensein bei Plätzchen, Menü und alkoholfreien Getränken geben. Eingeladen sind laut DRK ausdrücklich alle, die "Wärme und Geborgenheit an diesem Heiligen Abend suchen". Um Anmeldung beim Roten Kreuz in Erbach wird gebeten.