An Karfreitag starten traditionell die Aktionen der Friedensbewegung. Rund ein Dutzend Veranstaltungen sind in Hessen geplant. Im Fokus der Ostermärsche steht in diesem Jahr vor allem der Krieg in der Ukraine.

In mehr als 100 deutschen Städten sind in diesem Jahr Ostermärsche der Friedensbewegung geplant. Mit gut einem Dutzend Aktionen ist Hessen dabei wieder einer der Schwerpunkte der Ostermärsche. Im Mittelpunkt steht nach Angaben des überregionalen Veranstalterbündnisses aus Friedensinitiativen die Forderung nach einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg und der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Auch die Gefahr durch Atomwaffen und die Rüstungsausgaben werden ein Thema sein.

Den Auftakt in Hessen macht am Karfreitag (7. April) traditionell der Ostermarsch in Bruchköbel (Main-Kinzig). Nach einer Demonstration soll es zum Abschluss am Nachmittag ein Friedensfest geben, bei dem unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Linken, Gewerkschaften und lokaler Friedensgruppen auftreten wollen.

Gleich in fünf Städten wollen sich die Ostermarschierer am Karsamstag (8. April) auf den Weg machen: in Limburg, Erbach (Odenwald), Kassel und Gießen. In Fulda ist ebenfalls ein Ostermarsch geplant.

Streitigkeiten um Dehm in Fulda

Dort gab es allerdings im Vorfeld Unfrieden: Der Verein "Fulda stellt sich quer" zog seine Unterstützung für den Ostermarsch zurück. Als Grund wird der geplante Auftritt des Songautoren und ehemaligen Linken-Bundestagsabgeordneten Diether Dehm genannt, dem der Verein unter Berufung auf Medienberichte eine Nähe zur Querdenker-Szene und eine unkritische Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine vorwarf. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall rückten von der Kundgebung ab.

Dehm wies die Vorwürfe als Verleumdung zurück. Zum Ukraine-Krieg habe er einen ähnlichen Standpunkt wie die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht. Er sprach von einer "Gesinnungsschnüffelei" in der politischen Linken, bei der Andersdenkende schnell in eine rechte Ecke gestellt würden.

Er werde bei der Kundgebung reden, kündigte Dehm an. Nach Angaben der Stadt Fulda soll der Ostermarsch um 15 Uhr am Bahnhofsplatz starten und auf dem Universitätsplatz enden. Die Veranstaltung wurde den Angaben zufolge von einer Privatperson für 200 Teilnehmer angemeldet.

Höhepunkt am Ostermontag

Am Ostersonntag (9. April) ist lediglich eine Kundgebung geplant, die allerdings eine große Symbolik hat: In Großburschla an der hessisch-thüringischen Grenze wollen Friedensaktivisten einen Osterspaziergang entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs unternehmen, der jahrzehntelang Ost und West trennte.

Den Abschluss und Höhepunkt der Märsche gibt es am Ostermontag (10. April). Im Mittelpunkt steht dabei die Kundgebung in Frankfurt auf dem Römerberg um 13 Uhr, die traditionell den Schlusspunkt unter die Aktionen setzt. Auf dem Weg dorthin wollen Demonstrantinnen und Demonstranten bei einem Marsch durch die Innenstadt auch in der Nähe des US-Generalkonsulats und des russischen Konsulats Kundgebungen abhalten.

Weitere Informationen Wo findet was statt? Eine Übersicht aller Aktionen mit Uhrzeit und Startpunkt finden Sie auf der Internetseite der Friedenskooperative . Ende der weiteren Informationen

Gemeinsame Fahrten zu der Abschlusskundgebung nach Frankfurt sind - zumeist mit der Bahn - unter anderem von Gruppen aus Oberursel, Hanau und Gießen geplant. Friedensaktivisten aus Darmstadt und Eschborn wollen sich mit dem Fahrrad nach Frankfurt auf den Weg machen. Neben Frankfurt gibt es am Ostermontag auch noch Demonstrationen in Offenbach (mit Fortsetzung in Frankfurt) und in Marburg.

Linke ruft zu Teilnahme auf

Zu den Unterstützern der Ostermärsche gehören neben Vertretern von Gewerkschaften und Kirchen auch die Linke in Hessen. Die Partei rief Mitglieder und Anhänger auf, sich an den Ostermärschen und Aktionen der Friedensbewegung zu beteiligen.

"Wir wollen eine starke Friedensbewegung auf die Straße tragen, die an der Seite der Angegriffenen steht, sich gegen Eskalation und Militarisierung stark macht, zivile Alternativen zur Aufrüstung aufzeigt und inhaltlich wie praktisch eine klare Kante gegen rechts zeigt", erklärten die Landesvorsitzenden Christiane Böhm und Jakob Migenda in einem gemeinsamen Aufruf.