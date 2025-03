200. Jubiläum: Museum Wiesbaden präsentiert Doppelausstellung zur Biene

Das Museum Wiesbaden wird in diesem Jahr 200 Jahre alt - und feiert sein Jubiläum mit der Doppelausstellung "Honiggelb", die am 7. März eröffnet wird. Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich in der Doppelausstellung alles um die Biene, die laut Museum nicht nur seit Jahrhunderten in der Menschheitsgeschichte eine Rolle spiele, sondern auch in der Kunst.

Mehr als 140 Exponate wie Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen illustrieren die Biene in der Kunstgeschichte von der Renaissance bis in die Gegenwart, wie das Landesmuseum mitteilt. Die Werke stammen unter anderem aus dem Rijksmuseum in Amsterdam, den Staatlichen Museen Berlin, dem British Museum in London, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, dem Louvre in Paris und den Musei Reali in Turin.

Die Ausstellung zeigt die Biene in Werken von Lucas Cranach dem Älteren bis hin zu Arbeiten von Joseph Beuys und Rebecca Horn. Zugleich gehe es in der parallelen Schau "Honiggelb - Die Biene in der Natur und Kulturgeschichte" um "eine der wohl ältesten Beziehungen zwischen Mensch und Tier". Gezeigt werde neben biologischen Fakten eine Reise durch fast 14.000 Jahre Menschheitsgeschichte - von den ältesten archäologischen Nachweisen bis zur heutigen Imkerei. Die Doppelausstellung läuft bis zum 8. Februar 2026.