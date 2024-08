Mind-on-Fire-Festival zieht von Herbstein nach Schlitz

Bei diesem Festival ist der Name Programm: Das Mind on Fire in Herbstein (Vogelsberg) will seine Besucherinnen und Besucher mit seinen Konzerten und Workshops von Box-Meditation bis Kräuterkunde ansprechen. Einerseits wollen die Macher Inspiration und Bewegung für diejenigen bieten, die auf der Suche nach Ablenkung sind – und Ruhe und Erholung für alle, die dem Gedankenkarussell mal eine Pause gönnen wollen.

Mit diesem Konzept hat sich das Mind on Fire eine feste Fangemeinde erarbeitet. Die ist mittlerweile so groß, dass das Festival im nächsten Jahr umziehen muss: Der Schlosspark im knapp 30 Kilometer entfernten Schlitz bietet den Veranstaltern zufolge mehr Platz. Auch das Angebot soll am neuen Standort wachsen. Vom 21. bis zum 25. August 2025 sind demnach Auftritte von mehr als 25 Bands und mehr als 60 Workshops geplant.