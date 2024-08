22. European Elvis Festival in Bad Nauheim

Vom 16. bis 18. August steigt in Elvis "european Home" Bad Nauheim (Wetterau) das 22. European Elvis Festival . Ganz Bad Nauheim lebt dann vom "Spirit" des Jahrhundertkünstlers, der seinen privaten Wohnsitz in der Kurstadt hatte, während er von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst in den Ray Barracks in Friedberg absolvierte. Begegnungen mit Zeitzeugen, Elvis-Partys, ein Fan-Markt, eine Classic Car Parade, ein Music Contest und vieles mehr sollen die Zeit der Rock´n´Roll-Legende in der Wetterau aufleben lassen.