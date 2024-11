Vorverkauf für hr3-Weihnachtssingen mit Isaak startet

Wo normalerweise Fans die Fußballer des SV Wehen Wiesbaden anfeuern, sind am 21.Dezember weihnachtliche Klänge zu hören: Das hr3-Weihnachtssingen findet in diesem Jahr in der Brita Arena Wiesbaden statt.

hr3-Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer führt durch einen stimmungsvollen Abend, an dem Besucherinnen und Besucher gemeinsam Klassiker wie "Stille Nacht, heilige Nacht" oder "We Wish You A Merry Christmas" singen. An den Eingängen werden Hefte mit den Liedtexten verteilt, damit alle mitmachen können.

Sänger ISAAK. Bild © hr/Valentin Ammon

Musikalische Unterstützung kommt von der Band The StreetLIVE Family und von Isaak, der Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö vertreten hat. Mit "Always on the Run" erreichte er im Finale den zwölften Platz.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, Tickets kosten ab 12 Euro für Erwachsene. Weitere Informationen gibt es auf hr3.de.