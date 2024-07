Lahntalschule gewinnt hr-Schulradio-Wettbewerb

Schülerinnen und Schüler der Lahntalschule in Lahnau (Lahn-Dill-Kreis) haben beim hr-Schulradio-Wettbewerb "school.fm" gleich zweimal abgeräumt: Sie wurden in den Kategorien "Bestes Schulradio" und "Bester Flow!" ausgezeichnet. Am Finale nahmen hatten Schulradios und Radioprojekte aus ganz Hessen teilgenommen, am Mittwoch wurden sie im Hessischen Rundfunk ausgezeichnet.

"LTS-Schulradio" in Lahnau gewann beim hr-Schulradio-Wettbewerb school.fm. Bild © hr/Sebastian Reimold

Die Preisträgerinnen und Preisträger in der Hauptkategorie "Bestes Schulradio" gewannen einen Radiokoffer im Wert von 500 Euro. Darin enthalten sind unter anderem ein Mikrofon, ein Mischpult und ein Stativ für zukünftige Produktionen. Die Gewinnerin und Gewinner aller weiteren Kategorien erhielten ein Audio-Aufnahmegerät für ihr Schulradio.

In der Kategorie "Einfach weltoffen!" gewannen die "Die Johanns" der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel (Landkreis Limburg-Weilburg) und in der Kategorie "Thema einfach gut umgesetzt!" "JawlenskyonAir" der Integrierten Gesamtschule Alexej von Jawlensky in Wiesbaden.

"school.fm" ist ein Angebot des hr in Kooperation mit der Hessischen Lehrkräfteakademie zur Entwicklung von Schulradios und zur Förderung der Medienkompetenz an hessischen Schulen. Es wird unterstützt von hr3.