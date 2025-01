"Biodeutsch" ist Unwort des Jahres 2024

Der King wird 90: Bad Nauheim feiert Elvis Presley

Elvis Presley wäre am 8. Januar 90 Jahre alt geworden - ein guter Grund für Bad Nauheim, den weltberühmten einstigen Mitbürger gebührend zu feiern. Während seiner Militärzeit hatte der King of Rock'n'Roll für rund eineinhalb Jahre in der Kurstadt im Wetteraukreis gelebt. Noch heute wird an zahlreichen Orten sein Andenken in Ehren gehalten - rund um seinen 90. Geburtstag mit einem bunten Programm.

Eine ganz besondere Anlaufstelle für Elvis-Fans hat Ina Simone Mautz in der Kurstadt geschaffen: Ihr Laden ist eine Hommage an den "King of Rock 'n' Roll".