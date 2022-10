Wladimir Klitschko präsentiert sein erstes Kinderbuch

Mit Willensstärke kennt Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko sich aus. Darüber hat er schon Bücher für Erwachsene geschrieben. Zusammen mit seiner deutschen Geschäftspartnerin Tatjana Kiel hat er jetzt auch sein erstes Kinderbuch geschrieben. Auf der Frankfurter Buchmesse stellte er das Buch "Wil, der Wolkenstürmer" am Samstag vor - allerdings nur virtuell per Videobotschaft, denn in seiner Heimatstadt Kiew unterstützt er momentan an der Seite von Bruder Vitali, dem Bürgermeister Kiews, den Kampf seiner Landsleute gegen die russischen Angriffe. "In diesem Buch geht es darum, den Kindern zu zeigen, wie sie ihre Träume in die Realität umsetzen können", sagte Klitschko.

Das Buchprojekt war schon so gut wie fertig, bevor Russland die Ukraine angriff. Für Klitschko sei es aber noch immer ein Herzensprojekt, sagte Ko-Autorin Kiel. Schließlich brauche man gerade in harten Zeiten auch schöne Dinge. Den Kindern gab Klitschko in seiner Videobotschaft noch mit auf den Weg: "Wir können uns entscheiden, dass wir unser Bestes geben - egal wo wir sind." In dem Buch ist es der achtjährige Wil, der mithilfe seiner Freundin und einiger Tiere sein Bestes gibt, um seinen Traum vom Fliegen zu erreichen. Klitschko selbst hat übrigens schon einen Pilotenschein. Und in Zeiten des Krieges sicherlich auch einen großen neuen Traum.