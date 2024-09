Riviera Festival für Pop- und Clubkultur in Offenbach

Beim Riviera Festival für Pop- und Clubkultur in Offenbach verbinden sich vom 6. bis 8. September die unabhängigen Offenbacher Musiklocations zu einem gemeinsamen Festival direkt am Main: im legandären Technoclub Robert Johnson, am Waggon am Kulturgleis, auf der Open-Air-Bühne im Hafen 2, auf dem Wasser und weiteren Locations. Tanz- und Musikfans erwartet eine große Bandbreite an Newcomern und Headlinern aus Indie, Rap, Elektro, Post-Punk und Pop.

Den Auftakt macht Miriam Davoudvandi mit ihrem Podcast "Danke, gut." von WDR Cosmo. Dort trifft die Musikjournalistin alle zwei Wochen Menschen aus der Popkultur. In den Offenbacher Parkside Studios ist sie am 6. September, 17.00 Uhr, mit einem Live-Podcast am Start.