Hermann-Kesten-Preis an Fabio Stassi

Der italienische Schriftsteller Fabio Stassi erhält den Hermann-Kesten-Preis des PEN-Zentrums Deutschland. "Wegen seiner mutigen Haltung gegen die neo-faschistischen Tendenzen in Italien" sei er "ein mehr als würdiger Preisträger", sagte PEN-Vizepräsident Najem Wali am Dienstag in Darmstadt.

Der Kesten-Förderpreis geht an die Literaturzeitschrift Words Without Borders, die sich laut PEN der Förderung und Übersetzung von Literatur widmet. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, der Förderpreis mit 5.000 Euro. Die Preisverleihung ist am 14. November im Darmstädter Staatstheater geplant.

Die Schriftstellervereinigung unterstützt mit dem nach dem ehemaligen PEN-Präsidenten Hermann Kesten (1900 bis 1996) benannten Preis Autoren, die sich für verfolgte Schriftsteller und Journalisten einsetzen.