XXL-Vorhang-Installation im Lichthof des Historischen Museums

Das Historische Museum Frankfurt präsentiert ab Mittwoch (7.5.) die Rauminstallation "What is behind that curtain" der Frankfurter Künstlerin Cornelia F. Ch. Heier.

Was verbirgt sich hinter diesem Vorhang aus in Falten geknetetem Metallgewebe voller Lichtreflexe? Diese Frage stellt die Künstlerin ihrem Publikum und will es dazu animieren, "Fragen zu stellen, den Vorhang zur Seite zu nehmen, dahinter zu schauen".

Die Installation, die nach den Worten von Cornelia Heier ist "Maskerade (und) gleichzeitig ewiges Enigma", aber auch ein politisches Statement in Zeiten von Fake News. Die Ausstellung in der Reihe "Positionen zeitgenössischer Kunst im Lichthof" ist bis 30.4. im Historischenam Historischen Museum Frankfurt zu sehen.