Herzberg-Festival startet: Vier Tage Party und Konzerte

In Osthessen beginnt am Donnerstag wieder eines der ältesten Hippie-Festivals in Deutschland, das längst nicht mehr nur von Hippies geliebt und geschätzt wird. Das Herzberg Festival in Breitenbach am Herzberg (Vogelsberg) dauert bis Sonntag und bietet ein umfangreiches Programm an Musik und Konzerten . Eine Programm-Übersicht zu den verschiedenen Bühnen findet sich hier .

Audiobeitrag Audio Herzberg Festival zieht Hippies und Musik-Fans an Audio "We love Herzberg": Ist das diesjährige Motto des Herzberg festivals in Breitenbach am Herzberg (Vogelsberg). Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Im Vorjahr kamen mehr als 10.000 Menschen. Video-Impressionen gibt es im Aftermovie . Das Musikfest wurde erstmals 1968 in Osthessen gefeiert. Damit ist es sogar noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt.