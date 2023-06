Starttermin für Kulturpass steht fest

Der bundesweit geplante Kulturpass für 18-Jährige soll am 14. Juni an den Start gehen. Das Datum gab die Bundesregierung am Donnerstag bekannt. Über eine App oder Website können Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, im Wert von 200 Euro Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte oder Theater kaufen - aber auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung gilt zunächst für etwa 750.000 Jugendliche.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte den Kulturpass als eines der zentralen Projekte ihres Hauses in diesem Jahr bezeichnet, mit dem die Kulturpolitik neue Wege beschreite. "Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, zu sagen, wer hat eigentlich am meisten unter der Pandemie gelitten?", sagte Roth kürzlich in einem hr-Interview. Das seien einerseits junge Menschen gewesen und andererseits Kultureinrichtungen, die teilweise immer noch nicht die Zuschauerzahlen von vor der Pandemie erreichten.