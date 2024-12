ARD-Doku erinnert an Entertainer Heinz Schenk

Städel zeigt Porträts von Rineke Dijkstra

Das Städel-Museum in Frankfurt zeigt ab 13. Dezember Porträtfotos von Menschen an verschiedenen Stränden der Welt. Die Schau "Rineke Dijkstra: Beach Portraits" stelle 27 Werke der niederländischen Fotografin vor, davon 23 aus der Serie "Beach Portraits", teilte das Städel am Montag mit.

Die überwiegend in den 1990er Jahren fotografierten Porträts der jungen Menschen an Stränden machten deren Unsicherheit, Neugier und Suche nach der eigenen Identität transparent. Rineke Dijkstra (geb. 1959) lebt und arbeitet in Amsterdam. Bei einem Live-Event am 13. Dezember spricht sie über ihre Werke.