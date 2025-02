Offenbach Kunsthalle OK! startet mit erster Ausstellung

In einer ehemaligen Sparkasse in Offenbach am Marktplatz öffnet am Freitagabend die Offenbach Kunsthalle (OK!) mit ihrer ersten Ausstellung "First Entry". Künstler:innen aus dem Kontext der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und anderer Hochschulen präsentieren ihre aktuellen Arbeiten und geben Einblicke in ihre kreativen Prozesse.

Die OK! soll nach Angaben der Hochschule besonders jungen Künstler:innen die ersten Schritte in der Kunstwelt ermöglichen und sie sichtbar machen. Und sie soll zeigen, welche urbane Entwicklung in Offenbach möglich ist und wie bestehende Räume in der Innenstadt wie eine leere Sparkasse nachhaltig umgenutzt werden können. Kuratiert wird die OK! von einem Team junger Künstler:innen im Kontext des Lehrgebiets Experimentelle Raumkonzepte bei Prof. Heiner Blum an der HfG in Erweiterung der Projekte des Diamant/ Museum für Urbane Kultur.