Bolivianische Rhythmen mit japanischen Texten in Frankfurt

Es ist ein Crossover-Konzert der ungewöhnlichen Art: Die Musikgruppe Wayra JaponAndes spielt poppige Folkloremusik mit bolivianischen Rhythmen und mit japanischen Instrumenten und Texten.

Die bolivianische Gemeinde in Frankfurt lädt dazu am Mittwoch (21. Mai) um 19 Uhr in die Frauenfriedenskirche in Bockenheim. In einem begleitenden Workshop werden die Instrumente aus beiden Ländern erklärt, außerdem gibt es passendes Fusion Food. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Di. 20.05.25, 16:00 Uhr Auszeichnung für "Memorial"-Gründerin Scherbakowa Zum dritten Mal verleiht die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums am Dienstagabend im Frankfurter Kaisersaal den "Ludwig Landmann-Preis für Mut und Haltung". Preisträgerin ist die russische Kulturwissenschaftlerin und Historikerin Irina Scherbakowa. Sie ist in Deutschland eines der bekanntesten Gesichter der regierungskritischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Der Ludwig-Landmann-Preis wurde anlässlich der Wiedereröffnung des neuen Jüdischen Museums im Oktober 2020 ins Leben gerufen. Er ist 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Bisherige Preisträger waren der Historiker Saul Friedländer und der Pianist Igor Levit. Ludwig-Landmann-Preis Auszeichnung für "Memorial"-Gründerin Scherbakowa Zum Artikel

Di. 20.05.25, 15:42 Uhr "The Tempest" am Staatstheater Kassel In Kassel kam ein selten gespieltes Werk auf die Bühne: "The Tempest" von Thomas Adès, Jahrgang 1971, frei nach Shakespeare. hr2-Kritikerin Susanne Pütz sah eine Oper der Moderne, mit einer superblonden Moderatorin, einem Prospero in schwarzem Leder, Chören hinter Gaze. Höhepunkt für sie: die vollkommen meisterhaft absolvierte stimmlich extreme Partie von Sängerin Marie Dominique Ryckmanns. Audiobeitrag Bild © ST Kassel/Sylwester Pawliczek | zur hr2.de Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Di. 20.05.25, 15:01 Uhr Jüdisches Museum würdigt Macher des "Neuen Frankfurt" 100 Jahre Neues Frankfurt werden in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. 1925 begann das ambitionierte Stadtplanungsprogramm, dessen Bauten bis heute im Stadtbild zu sehen sind, von der Siedlung Römerstadt bis zur Großmarkthalle. Mehrere Ausstellungen und Feste sollen in diesem Jahr an das Projekt erinnern. Das Jüdische Museum widmet sich ab Dienstag (20. Mai) mit mehreren Popup-Präsentationen einem besonderen Aspekt: Alle zentralen politischen Entscheidungsträger waren jüdisch. Oberbürgermeister Ludwig Landmann ebenso wie Stadtbaurat Ernst May, Stadtkämmerer Bruno Asch oder Kulturdezernent Max Michel. Auch die prägenden weiblichen Persönlichkeiten kamen aus jüdischen Familien, etwa die Künstlerin Erna Pinner oder die Fotografinnen Ilse Bing und Jeanne Mandello. Andere, wie etwa Ferdinand Kramer, waren mit einer Jüdin verheiratet oder wie der Radiopionier Hans Flesch in Familien aufgewachsen, die sich in vorausgehenden Generationen vom Judentum abgewandt hatten. In der öffentlich zugänglichen Bibliothek des Jüdischen Museums werden acht dieser Persönlichkeiten des "Neuen Frankfurt" mit Objekten, Fotos und Dokumenten vorgestellt. Jubiläum "Neues Frankfurt" Wie ein Mega-Bauprogramm Frankfurt seit 100 Jahren prägt Zum Artikel

Di. 20.05.25, 10:34 Uhr Dreharbeiten für neuen Murot-Tatort in Bad Homburg Frankfurter Tatorte mit dem Ermittler Felix Murot alias Ulrich Tukur sind meistens eigenwillig – auch bei diesem ist das wieder so. "Murot und das Gespenst" ist der Arbeitstitel für den 14. Fall, der zur Zeit in Offenbach, Frankfurt und Bad Homburg gedreht wird. Die hessenschau blickte hinter die Kulissen. Videobeitrag Tatort: Dreharbeiten für "Murot und das Gespenst" Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Di. 20.05.25, 10:29 Uhr "Bibliothek der verbrannten Bücher" in Kassel Bücher brennen, mitten auf dem Friedrichsplatz in Kassel – im Mai 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nazis. Die Bücherverbrennungen im ganzen Land und die Ächtung von vielen Autoren war Teil der Unterdrückung von Meinungsfreiheit. In Kassel wird heute Abend die "Bibliothek der verbrannten Bücher" von Birgit und Gerd Möller feierlich an die Stadtbibliothek übergeben. 700 Bücher umfasst die Sammlung. Dazu zählen Werke von Thomas Mann, Erich Kästner oder Ricarda Huch. Sie alle wurden damals verbrannt. Die Familie Möller will mit der Sammlung die Erinnerung an die Nazi-Herrschaft wachhalten. Eine Auswahl aus der "Liste verbrennungswürdiger Bücher", die 1933 in zahlreichen deutschen Städten öffentlich verbrannt wurden. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Di. 20.05.25, 10:10 Uhr Über 1.000 Veranstaltungen von Gema-Gebühren befreit Viereinhalb Monate nach dem Start des "Gema-Pakts" zur Entlastung von Vereinen bei Musiklizenz-Kosten hat Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU) eine positive Zwischenbilanz gezogen. "In den letzten viereinhalb Monaten wurden 1.090 Veranstaltungen von der Gema befreit. Der finanzielle Gegenwert liegt bei 74.839 Euro." Diese Kostennachlässe seien von rund 800 Vereinen beantragt worden. Seit Jahresbeginn können in Hessen pro Jahr bis zu vier Veranstaltungen eines Vereins auf maximal 500 Quadratmetern von den Gebühren befreit werden, wenn kein Eintrittsgeld kassiert wird. Das Land übernimmt die Lizenzkosten. Für Vereine, deren Dachverbände Gema-Pauschalverträge haben, gibt es eine eigene Regelung. "Gema-Pakt" ab Januar Land springt Vereinen bei Musikgebühren bei Zum Artikel

Mo. 19.05.25, 13:36 Uhr Schüler schreiben Buch über Zukunft der Menschheit Keine Bücher, keine Filme, keine CDs; Gemälde, Dokumente: Durch einen unerklärlichen Vorgang fällt im Jahr 2125 der Megarechner aus, weltweit der einzige Rechner, auf dem alle Daten, also alles Wissen aus Tausenden von Jahren, gespeichert ist. Es ist unwiderruflich von einer Sekunde auf die andere verloren. Analoge Informationsquellen gibt es schon lange nicht mehr. Nun steht nur noch das Wissen in den Köpfen der Menschen zur Verfügung. Mit diesem Szenario setzten sich 52 Schülerinnen und Schüler des Marburger Gymnasiums Philippinum auseinander. In ihren Texten, die sie zu diesem Thema schrieben, schildern sie, wie die Menschheit trotzdem überleben kann und sich neu erfindet - und wie das Wissen zurückkehrt. Ihre Texte sind nun in dem Buch "2125" im Westend-Verlag erschienen. Audiobeitrag Bild © Verlag Westend | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Mo. 19.05.25, 13:06 Uhr Büchners "Woyzeck" als Alban-Berg-Oper in Darmstadt Am 14. Dezember 1925 wurde in Berlin die Oper "Wozzeck" von Alban Berg erstmals aufgeführt, die zu einem Meilenstein des modernen Musiktheaters werden sollte. Diese Uraufführung vor 100 Jahren war jetzt der Anlass für das Staatstheater Darmstadt, Bergs Werk wieder auf den Spielplan zu setzen. Am Samstag war Premiere der Inszenierung von Intendant Karsten Wiegand. hr2-Kritiker Martin Grunenberg findet: "Dass eine gequälte und sich quälende Person zum Mörder wird – das hat leider nichts an Aktualität verloren."

Audiobeitrag Bild © ST Darmstadt/ | zur hr2.de Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Mo. 19.05.25, 10:25 Uhr Zeitreise am internationalen Museumstag Museen haben am Sonntag weltweit zu Besuchen eingeladen. Der internationale Museumstag wurde auch in Heusenstamm im Kreis Offenbach begangen - vom Frankfurter Museum für Kommunikation. Dier hessenschau war dabei. Videobeitrag Zeitreise am internationalen Museumstag Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

So. 18.05.25, 19:30 Uhr ESC-Public-Viewing in Kassel Der Eurovision Song Contest (ESC) hat am Samstag viele Fans vor die Bildschirme gelockt - auch im früheren Hallenbad Ost in Kassel. Die hessenschau war dabei. Videobeitrag ESC-Public-Viewing im Ex-Hallenbad Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Sa. 17.05.25, 11:00 Uhr Frankfurter Schriftsteller Reinhard Kaiser gestorben Der Frankfurter Schriftsteller und Übersetzer Reinhard Kaiser ist tot. Der 75-Jährige starb in der Nacht vom 15. zum 16. Mai in Frankfurt, wie die FAZ berichtet . Er lebte bis zu seinem Tod im Stadtteil Seckbach. Kaiser kam am 7. März 1950 in Viersen (Nordrhein-Westfalen) zur Welt. Nach seinem Studium in den Fächern Germanistik, Romanistik, Sozialwissenschaften und Philosophie, zog es ihn nach Frankfurt, wo er als Übersetzer und Lektor zunächst für den Suhrkamp Verlag tätig war. Seine Übersetzung von Grimmelshausens Roman "Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch" von 2009 ins Hochdeutsche wurde zum Bestseller. Beim Schöffling & Co. erschienen mehrere seiner Werke wie "Königskinder - Eine wahre Liebe" (1996) und "Kindskopf" (2007). Kaiser wurde unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau geehrt. Kaiser arbeitete auch für den Hessischen Rundfunk. Anlässlich seines 75. Geburtstags wurde im März bei hr2 sein Feature "Hier bin ich nun selbst ein Buch geworden, Rétif de la Bretonne und sein ungekanntes Meisterwerk" wiederholt. Reinhard Kaiser Bild © Privat

Fr. 16.05.25, 15:59 Uhr Letztes Grüne-Soße-Festival in Frankfurt Ein letztes Mal findet am Wochenende das Grie-Soß-Festival in Frankfurt auf dem Rossmarkt statt. Die Veranstalter können die gestiegenen Kosten nicht mehr tragen - und vermissen den politischen Willen für dieses besondere "Kulturgut". Zu hohe Kosten Letztes Grüne-Soße-Festival: "So ein Fest darf nicht sterben" Zum Artikel