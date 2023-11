Filmfest Exground verleiht Filmpreise

Das Wiesbadener Filmfest Exground hat zum Abschluss am Montag die Gewinner der Wettbewerbe bekanntgegeben. Insgesamt wurden Preise im Wert von fast 20.000 Euro vergeben.

Der vom Publikum gekürte erste Platz des Deutschen Kurzfilm-Wettbewerbs geht an "Korruption auf Erden" von Omid Mirnour, eine Satire über das iranische Mullah-Regime. Im Publikums-Langfilm-Wettbewerb Made in Germany gewann das Drama "LasVegas" von Kolja Malik. Im Internationalen Kurzfilm-Wettbewerb kürte eine internationale Jury den Film "Love has noothing to do with it" des Israeli Yotam Knispel zum Gewinner.

Neben weiteren Auszeichnungen wurde auch der beste Wiesbadener Kurzfilm im Publikumswettbewerb gekürt: "KT197 - eine Heimat, ein Stadtteil, ein Klarenthal" von Lenard Lüdemann, eine Dokumentation über die Hermann-Brill Siedlung in Wiesbaden-Klarenthal.