Adorno-Preisverleihung am 11. September

Sie sei eine angesehene und weltweit beachtete Denkerin in der Tradition der "Frankfurter Schule": Am Mittwoch, 11. September (20 Uhr), erhält die Philosophin Seyla Benhabib in der Paulskirche den Theodor W. Adorno-Preis 2024. Das teilte die Stadt Frankfurt am Montag mit. Die Grußworte spricht Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).

Die Laudatio hält der Historiker Martin Jay, emeritierter Professor an der University of California, Berkeley. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Mitgliedern des Ensemble Modern mit Stücken von Ruth Crawford Seeger. Der Eintritt ist frei, Karten müssen aber vorher reserviert und in der Bürgerberatung in der neuen Altstadt abgeholt werden.