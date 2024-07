English Theatre schlüpft bei Volksbühne unter

Das English Theatre Frankfurt (ETF) bleibt vorerst eine Wanderbühne: Bis zur Rückkehr in den Gallileo-Turm wechselt das ETF zwischen dem früheren Fritz-Remond-Theater am Zoo und der Volksbühne im Großen Hirschgraben hin und her. Nach der Sommerpause ist im September der Kammerthriller "The Wasp" in der Volksbühne zu sehen, sagte der künstlerische Leiter des English Theatre, Daniel Nicolai, bei der Programmvorstellung am Dienstag.

Im Winter kehre man dann mit dem Musical "Nunsense" ins frühere Fritz-Remond-Theater zurück. Die Produktion werde auf die etwas kleinere Bühne dort zugeschnitten, denn eine Saison ohne Musical sei "nicht vorstellbar", so Nicolai. Das Haus teilt sich das ETF mit den Machern des neuen Kinder- und Jugendtheaters unter Leitung des Mousonturms.

Mit einer Rückkehr in den Gallileo-Tower rechnet Nicolai im nächsten Jahr. Die entsprechenden Verträge mit dem neuen Eigentümer seien unterschrieben, man hoffe so bald wie möglich mit der Renovierung der 22 Jahre alten Inneneinrichtung beginnen zu können. Im Sommer 2025 will Nicolai mit dem Erfolgs-Musical "Something Rotten" in den Keller des angestammten Hauses zurückkehren.