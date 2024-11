Kirchen beteiligen sich an "Marburg by Night"

Mehrere Kirchen in der Marburger Innenstadt beteiligen sich am Freitag an der Aktion "Marburg by Night". Die Gebäude werden mit Scheinwerfern, Illuminationen, Lichtern oder Kerzen besonders beleuchtet, wie der Evangelische Kirchenkreis Marburg am Dienstag mitteilte.

Die Kirchen öffnen an diesem Abend zudem ihre Türen und bieten ein Programm, wie es weiter hieß. "Marburg by Night" ist ein Illuminationsprojekt, bei dem jeweils am Freitag vor dem ersten Advent Bauwerke der historischen Innenstadt und markante Orte mit Beleuchtungen und Videoprojektionen in Szene gesetzt werden. Veranstalter ist das Stadtmarketing Marburg.