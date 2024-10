Tanzfestival Rhein-Main lädt zum Mitmachen ein

Von Donnerstag bis zum 17. November findet in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden das 9. Tanzfestival Rhein-Main statt. Am Tag vor der Eröffnung bietet "The Big Line" für alle die Möglichkeit, sich den öffentlichen Raum als Tanzfläche zu erobern. Der erste Line-Dance startet am Mittwoch, 17.30 Uhr, am Darmstädter Hauptbahnhof, ein weiterer folgt am Freitag, 17.30 Uhr, vor dem Zoo Frankfurt und am 8.11. am Wiesbadener Hauptbahnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich: Einfach vorbeikommen, einreihen und mittanzen.

Auf dem Programm stehen rund 100 Angebote zum Mitmachen . Neben den Publikumsformaten kann man insgesamt 25 Stücke internationaler, nationaler und regionaler Choreograph*innen erleben - darunter fünf Uraufführungen. Nach ausgewählten Vorstellungen geben die Künstler*innen Einblicke in die Stücke und ihre Entstehungsprozesse. Das diesjährige Motto lautet "In the Blink of an Eye" (dt.: in einem Augenblick). Dabei dreht sich alles um das Verhältnis von Tanz zum Faktor Zeit.