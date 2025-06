Frankfurter Lyriktage 2025 mit Weltniveau und Jugendschreibwerkstatt

Am Montag (2.6.) beginnen die Lyriktage Frankfurt . Den Auftakt macht Martina Hefter, die die zweite Frankfurter Rede zur Gegenwartslyrik hält. Auch die Weggefährt:innen Ulrike Feibig, Maja Hohenberg und Giorgio Ferretti werden zur Eröffnungsveranstaltung ihre Positionen zwischen Lyrik und anderen Künsten vorstellen.

Das Programm der Lyriktage Frankfurt, die im Wechsel zum Prosafestival literaTurm stattfinden, bietet einen Überblick über bedeutende Gedichtbände aus den vergangenen zwei Jahren. In ihnen spiegelt sich Gegenwart, sei es die von Dichterinnen und Dichtern, die im Exil leben oder aus Ländern stammen, in denen der Krieg in der Ukraine viel näher ist als hier in Deutschland. Mit Kim Hyesoon aus Südkorea und Rachel Zucker aus den USA kommen zwei große internationale Stimmen an den Main. Für Jugendliche wird erstmals eine Schreibwerkstatt angeboten.

Die Lyriktage werden um 19:30 Uhr in der Evangelischen Akademie Frankfurt eröffnet. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Bis zum 7.6. finden Lesungen an elf verschiedenen Orten statt, unter anderen in Museumsbilbiotheken, im Kunstverein Familie Montez und in der Romanfabrik.