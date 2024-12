Regisseur Schlöndorff appelliert an Bundestag

Der aus Wiesbaden stammende Regisseur Volker Schlöndorff hat sich in einem Brief gemeinsam mit seinen Kollegen Tom Tykwer und Wim Wenders an den Bundestag gewandt und die Verlängerung des Filmförderungsgesetzes (FFG) gefordert. Die bisherige Regelung läuft zum Jahresende aus; ob der Entwurf für ein reformiertes Gesetz noch rechtzeitig in Kraft tritt, ist wegen des Ampel-Aus unsicher.

Am kommenden Donnerstag soll im Bundestag darüber entschieden werden. Ansonsten droht eine Lücke in der Finanzierung deutscher Filmprojekte ab Januar. In der Filmherstellung seien mehr als 100.000 Menschen beschäftigt, heißt es in dem Brief der Regisseure, "aber weder ihre Arbeitsplätze noch das Kulturgut Film sind in Zukunft sicher". Deutsche Produktionen seien wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig, so die Kritik.