So vielseitig wird der Festival- und Kultursommer in Hessen

Nach zwei mageren Corona-Jahren stehen die Kultursommer-Festivals in den Startlöchern. Sie bringen Musik, Theater und Kabarett in alle Winkel Hessens. Ein Überblick.

Kultursommer Nordhessen | Kultursommer Main-Kinzig-Fulda | Kultursommer Südhessen | Kultursommer Mittelhessen | Burg Frankenstein Kulturfestival | Endlich Open-Air | Bad Homburger Sommer | Rheingau Musik Festival | Burgfestspiele Dreieichenhain | Sommerperlen Darmstadt | Nieder-Mooser Konzertsommer | Kulturzelt Kassel | Sommerwerft Frankfurt | Burghofspiele Rheingau | Sommer im Park Vellmar | Europa Open Air in Frankfurt | Gießener Kultursommer

Was: Zwei Monate, mehr als 100 Veranstaltungen, über 30 Spielorte in ganz Nordhessen - Konzerte von Klassik bis Pop, Figurentheaterfestival, Märchenaufführungen für Groß und Klein, Lesungen.

Wann: 5. Juni bis 17. August

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden in Nordhessen

Auf der Bühne: Axel Prahl, Esther Schweins und viele weitere Schauspieler, Autoren, Bands und Ensembles

Preise: ab 15 Euro, Kinderprogramm ab 6 Euro, mit der Kultursommer-Card (43 Euro, für Schüler/Studenten 5 Euro), gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf ein Ticket pro Veranstaltung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Nordhessen

Wissenswertes: Erste Veranstaltungen sind schon ausgebucht.

Audiobeitrag Audio Kultursommer Nordhessen mit neuer Reihe Audio Im Wald und im Saal: Musik klingt überall gut, etwa bei den Konzerten des Kultursommers Nordhessen Bild © Kultursommer Nordhessen Ende des Audiobeitrags

Was: Vier Monate Programm in rund 30 Städten. Mehr als 100 Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kunst, Open-Air-Kino, Literatur und Musik.

Wann: 5. Juni bis 2. Oktober

Wo: In rund 30 Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis und der Region Fulda

Auf der Bühne: Bodo Bach, Henni Nachtsheim, Rick Kavanian, Café del Mundo und unzählige Künstler und Ensembles

Preise: von kostenlos bis 32 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Main-Kinzig-Fulda

Wissenswertes: Es gibt ein spezielles Kinderprogramm mit Workshops, Theater, Musik und Mitmachprogramm.

Bodo Bach Bild © © HR/Robert Maschke

Was: Mehr als 250 Veranstaltungen in der Region Südhessen - Theater, Konzerte, Comedy, Ausstellungen, Nacht der Lichter und mehr

Wann: 17. Juni bis 18. September

Wo: In rund 60 Städten und Gemeinden in den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, im Odenwaldkreis und in Darmstadt

Auf der Bühne: Laura Wilde, Lars Reichow, Maddin Schneider und viele weitere Künstler und Ensembles

Preise: Viele Angebote sind kostenlos, Preise für Konzerte und Theater bis 32 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Südhessen

Wissenswertes: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen gibt es bewährte Veranstaltungsreihen wie die Seligenstädter Klosterkonzerte , den Internationalen Orgelsommer in Darmstadt und die Otzberger Sommerkonzerte .

Schlagersängerin Laura Wilde Bild © Tatiana Kurda

Was: Unter dem Motto "Wir bringen Kultur ins Land" gibt es bis Ende September über 150 Veranstaltungen an 81 Spielorten in der Region Mittelhessen - Konzerte, Theater, Ausstellung, Kabarett, Lesung u.v.m.

Wann: 10. Juni bis 26. September

Wo: In rund 40 Städten und Gemeinden in ganz Mittelhessen

Auf der Bühne: Eröffnung mit Lehmanns Brothers, Partiet, Malte Vief u.v.m.

Preise: verschiedene Preise, je nach Ensemble. Meist um die 15 Euro, mit der Kultursommer-Card für 30 Euro (Schüler/Studenten/Auszubildende/Arbeitslose 5 Euro) bekommt man auf eine Eintrittskarte pro Veranstaltung 50 Prozent Ermäßigung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Mittelhessen

Wissenswertes: Parallel zum Kultursommer gibt es den Jungen Kultursommer Mittelhessen mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Was: Die Burg Frankenstein ist bekannt für ihre Halloween-Partys. Im Sommer zeigt sie sich von einer anderen Seite: mit bekannten Künstlern und regionalen Kulturhighlights aus Comedy und Musik.

Wann: 15. Juni bis 21. August

Auf der Bühne: Monsters of Liedermaching, Jupiter Jones, Naturally 7, Poetry Slam u.v.m.

Preise: 18 bis 40 Euro

Veranstalter-Homepage: Frankenstein Kulturfestival

Wissenswertes: Während des Frankenstein Kulturfestivals ist das Parken auf der Burg nur mit einem zuvor erworbenen Parkticket möglich. An den Veranstaltungstagen verkehrt ein Hol- und Bringservice zwischen der Wartehalle Eberstadt und der Burg Frankenstein. Die Fahrten müssen vorab reserviert werden.

Die Burg Frankenstein im Odenwald ist auch Festival-Location. Bild © Burg Frankenstein

Was: Zehn Tage lang treten auf dem Darmstädter Messplatz Stars aus Pop und Rock auf.

Wann: 12. bis 17. Juli

Auf der Bühne: Danger Dan, Element of Crime, Beatsteaks, Lea

Preise: ab 40 Euro

Veranstalter-Homepage: Endlich Open-Air

Wissenswertes: Das Endlich Open-Air ist ein Kind der Pandemie: Aus der Not geboren, fand es 2021 erstmals statt - Corona-konform mit abgesteckten Tanzbereichen.

Musiker Danger Dan Bild © picture-alliance/dpa

Was: Drei Wochen lang gibt es über 50 Veranstaltungen - von Rock, Pop und Klassik bis hin zu Theater und Open-Air Kino ist auch für Kinder jede Menge dabei. An zwei Tagen findet die Puppet Convention, ein Figurentheater-Treffen, statt.

Wann: 14. Juli bis 6. August

Wo: An diversen Spielstätten in Bad Homburg

Auf der Bühne: Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintett, Frank Fischer, Michel in der Suppenschüssel Kindertheater u.v.m.

Preise: Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Die Veranstaltungen auf der Sommerbühne kosten 5 Euro Eintritt.

Veranstalter-Homepage: Bad Homburger Kultursommer

Wissenswertes: Am 16. Juli, 16 Uhr, gibt es ein großes Picknick am Schwanenteich, zum Abschluss am Samstag, 6. August, gibt es ab 20 Uhr ein Abschlusskonzert des Johann-Strauss-Orchesters im Kurpark.

Beim Bad Homburger Sommer findet wieder die Puppet Convention, ein Figurentheater-Treffen, statt. Bild © Theater con Cuore

Was: Mehr als 150 Konzerte an rund 50 ausgewählten Spielorten vom Taunus bis zum Mittelrheintal. Neben Klassik auch Jazz, Soul, Kabarett und Weltmusik.

Wann: 25. Juni bis 3. September

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden im Rheingau und im Rhein-Main-Gebiet

Auf der Bühne: Smokie, Julia Fischer, Stefanie Heinzmann, hr-Sinfonieorchester u.v.m.

Preise: 15 bis 120 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Wissenswertes: Das Eröffnungskonzert des hr-Sinfonieorchesters wird am 25. Juni live in hr2-kultur zu hören und als Stream auf der Homepage des Sinfonieorchesters zu sehen sein.

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival. Bild © picture-alliance/dpa

Was: Mehr als 40 Vorstellungen in der Burg Hayn, Musik, Kabarett, Theater

Wann: 30. Juni bis 14. August

Wo: Burg Hayn in Dreieich-Dreieichenhain

Auf der Bühne: Max Mutzke, Götz Alsmann, Appa Depenbusch, Willy Astor, Bodo Wartke u.v.m.

Preise: Von 8 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Wissenswertes: Wer noch eine Karte erhaschen will, muss sich sputen. Erste Termine sind bereits ausverkauft.

Bodo Wartke Bild © Sebastian Niehoff

Was: Die Merck-Sommerperlen in der Centralstation Darmstadt bringen Hochkaräter aus Folk, Pop, Elektro und Weltmusik auf der Bühne. Erstmals schmückt auch eine Konzert-Lesung das Line-Up.

Wann: 6. bis 27. September

Wo: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Auf der Bühne: Max Prosa und Band, Aeham Ahmad, Bukahara u.a.

Preise: Ab 16,50 Euro

Veranstalter-Homepage: Merck Sommerperlen

Wissenswertes: Das Konzert für die ganze Familie gibt in diesem Jahr die Rapperin Sukini, besser bekannt als Sookee. Die Künstlerin engagiert sich mit ihrer Musik gegen Homophobie, Sexismus, Rassismus und Antisemitismus.

Max Prosa Bild © Sandra Ludewig

Was: Acht klassische Konzerte: Gesang, Orgelmusik, Blechbläser, Blockflöte, Chor und Orchester

Wann: 16. Juli bis 18. September

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Moos, 36399 Freiensteinau

Auf der Bühne: Bolongaro Sextett, Tenthing, Joachim Karl Schäfer u.v.m.

Preise: 18 bis 63 Euro

Veranstalter-Homepage: Nieder-Mooser Konzertsommer

Wissenswertes: Höhepunkte in diesem Jahr sind die Konzerte des Solooboisten Albrecht Mayer und das erste Gastspiel des Hornisten Felix Klieser.

Felix Klieser mit seinem Horn Bild © Maike Helbig

Was: Mehr als 30 Künstler aus den Musikrichtungen Pop, Elektro bis hin zu Rap, und Singer/Songwriter.

Wann: 25. Juni bis 28. August

Wo: Kulturzelt, Auedamm 2, Kassel

Auf der Bühne: Antje Schomaker, Kat Frankie und Betterov, Danger Dan, Bosse, Megaloh u.v.m.

Preise: Ab 15 Euro bis 47 Euro

Veranstalter-Homepage: Kulturzelt Kassel

Wissenswertes: Seit 1986 ist das Kulturzelt eine Institution in der nordhessischen Kulturregion. Seit 2019 wird das Zelt von einer gemeinnützigen Gesellschaft aufgebaut.

Was: Theater, Tanz, Musik, Performance, Film und Poesie und mit Künstlern aus aller Welt

Wann: 22. Juli bis 7. August

Wo: Weseler Werft, östliches Mainufer, 60316 Frankfurt

Auf der Bühne: Nähere Angaben zum Programm gibt es noch nicht.

Preise: Eintritt kostenlos oder freiwillige Spende

Veranstalter-Homepage: Sommerwerft

Wissenswertes: Täglich gibt es ein buntes, vielseitiges Programm für Groß und Klein sowie Kulinarisches aus verschiedenen Ländern. Die Lage am östlichen Mainufer sorgt zudem für eine besondere Atmosphäre.

Das Ensemble von antagon theaterAktion organisiert die Sommerwerft. Bild © Jürgen Gries

Was: Klassik-Konzerte

Wann: 17. Juli bis 3. September

Wo: In Kirchen und Kurhäusern in Eltville-Erbach, Kiedrich und Wiesbaden sowie Open-Air in Eltville.

Auf der Bühne: Flautando Köln, Hofkapelle Weimar, Jazzband der Tschechischen Philharmonie u.v.m.

Preise: Zwischen 26 und 70 Euro

Veranstalter-Homepage: Burghofspiele Rheingau

Wissenswertes: Neben namhaften Solisten und Ensembles gibt es auch Konzerte von Nachwuchs-Musikern und jungen Preisträgern internationaler Wettbewerbe.

Was: Mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Kabarett und Comedy in Vellmar bei Kassel

Wann: 21. Juni bis 12. Juli

Wo: Theaterzelt Festplatz Vellmar

Auf der Bühne: Hubert von Goisern, Sebastian Pufpaff, Urban Priol, Lisa Eckhart u.v.a.

Preise: Von 25 bis 40 Euro, ermäßigt auch günstiger

Veranstalter-Homepage: Sommer im Park Kassel

Wissenswertes: Seinen Namen hat das Festival noch aus der Zeit, als es klein und schnuckelig mitten im Ahnepark stattfand. Mittlerweile steht das Festzelt auf dem Festplatz Brüder-Grimm-Straße.

Kabarettistin Lisa Eckhart Bild © hr/Moritz Schell

Europa Open Air in Frankfurt

Was: hr-Sinfonieorchester mit Yoav Levanon am Klavier und Alain Altinoglu als Dirigent; hr-Bigband mit der polnischen Jazzmusikerin Kinga Głyk

Wann: 25. August, 20 Uhr

Wo: Weseler Werft direkt an der Europäischen Zentralbank, Frankfurt

Preise: Der Eintritt ist frei

Veranstalter-Homepage: hr-Sinfonieorchester

Wissenswertes: Einlass ist ab 16 Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 12.000 Besucher auf das Gelände. Die Bigband spielt um 18 Uhr, das Sinfonieorchester ab 20 Uhr.

Europa Open Air 2019 wieder an der Weseler Werft in Frankfurt Bild © hr/Ben Knabe

Gießener Kultursommer

Was: Pop, Rock, Schlager

Wann: 18. August bis 3. September

Wo: Kloster Schiffenberg, 35396 Gießen

Auf der Bühne: Sportfreunde Stiller, Adel Tawil, Silbermond, Sido, Jan Delay u.a.

Preise: ab 49 Euro bis 169 Euro für VIP-Tickets

Veranstalter-Homepage: Gießener Kultursommer

Wissenswertes: Zwischen der Haltestelle Rathenaustraße und dem Kloster Schiffenberg gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr. Am Kloster selbst gibt es 300 Parkplätze, Tickets dafür müssen im Vorverkauf gebucht werden.

Silbermond Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Programm "Ins Freie" Das Land Hessen fördert in diesem Jahr wieder Open-Air-Festivals. 51 Veranstaltungen erhalten insgesamt 4,3 Millionen Euro. Hinzu kommen 300.000 Euro für Freiluftkinos. Eine Übersicht über die geförderten Projekte gibt es hier . Ende der weiteren Informationen