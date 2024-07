Tausende beim Herzberg-Festival

Vier Tage lang wurde beim Herzberg-Festival in Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) gefeiert, am Sonntag ging das Festival zu Ende. Zum Abschluss traten am Abend die britische Band Kula Shaker sowie der ehemalige Pink Floyd-Drummer Nick Mason mit seiner Band Saucerful of Secrets auf.

10.000 Menschen waren zum Herzberg-Festival gekommen, wie die Veranstalter bilanzierten. "Auch der Regen am Samstag hat der Stimmung keinen Abbruch getan", sagte Festival-Geschäftsführer Gunther Lorz. Über vier Tage bot das Festival auf der Wiese am Fuße der Burg Herzberg Auftritte von Bands aus den Bereichen Rock, Folk, Blues und Reggae. Das Musikfest wurde erstmals 1968 gefeiert und ist damit sogar noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene Woodstock-Festival in den USA.