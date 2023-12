Zwischenlösung für English Theatre Frankfurt in Sicht

Das English Theatre Frankfurt blickt mit wachsender Zuversicht in die Zukunft. "Es ist noch nichts unterschrieben, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir im Galileo-Turm bleiben können", sagte Intendant Daniel Nicolai am Samstag. Allerdings stellt sich das Theater darauf ein, dass es vorübergehend in eine andere Spielstätte umziehen muss.

Als Interimsspielstätte ist laut Nicolai das frühere Fritz-Remond-Theater im Zoo im Gespräch. Dort soll perspektivisch ein Kinder- und Jugendtheater einziehen, zuvor soll eine Theaterwerkstatt die Räume nutzen. Das English Theatre kann sich vorstellen, das Haus gemeinsam zu bespielen. Die erste Premiere könnte Nicolai zufolge am 13. April 2024 stattfinden.

Das English Theatre residiert im Untergeschoss eines Hochhauses, das von der Commerzbank verkauft wurde und zum Jahresende leer an den neuen Besitzer übergeben werden soll. Die Bank hatte deshalb im Sommer eine Räumungsklage beim Landgericht eingereicht. Da der Kläger im nächsten Jahr nicht mehr in der Verantwortung ist, geht Nicolai davon aus, dass sich das Thema "in Luft auflöst". Dem Intendanten zufolge will die Europäische Zentralbank (EZB) in den Galileo-Turm einziehen und das Theater könnte als Mieter im Keller bleiben.