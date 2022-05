Museum erklärt NFTs, Blockchain und Kryptowährung

Dieser ganze digitale Kunst-Kram, der jetzt so modern ist... Sie verstehen nur Bahnhof? Das ist doch schade! Die Ausstellung und Veranstaltungsreihe "Unblock Gaudi. Digitale Kunst via Blockchain" im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt könnte helfen: Was ist eine Blockchain? Was sind NFTs? Wie funktioniert Kryptowährung? Und wie finden Werke von Künstler:innen digitale Verbreitung? Diese und weitere Fragen werden in der Ausstellung und in Form von Vortragsveranstaltungen sowie Workshops erörtert. Die Ausstellung zeigt außerdem Kunstwerke aus verschiedenen Bereichen der Digitalen Kunst, unter anderem Generative Kunst, Motion Design Kunst, Al-generierte Kunst, GIFs, neue Aufnahmetechniken und Storytelling. Fragen? Hingehen!