Neues Wandbild zum Gedenken an Hanau-Opfer

Wandbild zu Hanau 19. Februar Bild © kollektiv ohne namen

Das "kollektiv ohne namen" hat am Donnerstag Abend in Frankfurt-Höchst beim Jugend- und Kutlturzentrum ein riesiges Wandbild zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau mit neun Toten enthüllt. Die Wand ist direkt an den Bahngleisen. Am Sonntag soll um 15 Uhr ein zweites Wandbild in Hanau bei der Bildungsinitiative Ferhat Unvar enthüllt werden.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Am Sonntag jährt sich die Bluttat zum dritten Mal. Es wird eine Gedenkstunde auf dem Marktplatz in Hanau geben für die Opfer des Anschlags.