Waters-Konzerte: Appell an die Veranstalter

In der Debatte über Konzerte des britischen Rockmusikers Roger Waters appelliert der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus, Felix Klein, an die Verantwortung von Konzertveranstaltern. "Die Konzertveranstalter sollten sich gut überlegen, ob sie Verschwörungserzählern eine Bühne bieten", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Nach zwei Konzerten des Ex-"Pink Floyd"-Musikers in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den 79-Jährigen.

Waters wies die Kritik an seinen Konzerten als "böswillige Angriffe" zurück. In einem auf Twitter veröffentlichten Statement schrieb er am Freitag, die kritisierten Elemente seien als klares Zeichen gegen Faschismus und Ungerechtigkeit zu verstehen.

Am Sonntag ist ein Auftritt von Waters in der Festhalle in Frankfurt geplant. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt will an dem Tag gemeinsam mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis gegen das Konzert des unter Antisemitismusvorwürfen stehenden Musikers demonstrieren.