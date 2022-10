Land sagt Filmpreis-Gala ab

Die Landesregierung hat die diesjährige Galaveranstaltung zur Verleihung der Hessischen Filmpreise abgesagt. Stattdessen sollen die Preise Ende November in kleinem Rahmen in drei Kinos in verschiedenen Landesteilen überreicht werden. Das teilte Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Angesichts der durch die Corona- und die Energiekrise getroffenen Kino- und Filmbranche sei es "nicht die richtige Zeit für eine glamouröse Feier".

Am 23., 24. und 25. November werden demnach die ausgezeichneten Filme in fünf Kategorien in der Filmbühne Bad Nauheim, dem BALi Kino in Kassel und im Eldorado in Frankfurt zu sehen sein. Dazu soll auch das Kinopublikum eingeladen werden. "Die im Vergleich zur Gala eingesparten Kosten werden wir in eine Erhöhung des Preisgeldes für den Hessischen Kinopreis investieren und damit 20 hessische Kinos in diesen immer noch schwierigen Zeiten zusätzlich unterstützen", kündigte Dorn an.