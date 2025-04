Bühnen-Highlight "Solaris" - Stanislaw Lem im Schauspielhaus Frankfurt

"Solaris" von Christian Friedel feiert am Samstag (26.4.) Premiere am Schauspielhaus Frankfurt. Friedel, bekannt für seine Hauptrollen in "Das weiße Band" und "The Zone of Interest", oder auch als Polizeifotograf in "Babylon Berlin", bringt in seiner ersten Regiearbeit den Stoff in einer eigenen Bearbeitung als musikalische Produktion auf die Bühne. Seine Inszenierung setzt auf das enge Zusammenspiel zwischen Musik und Spiel, Video und Licht, Bewegung und Raum.

Als Vorlage für das experimentelle Bühnenstück diente der Besteller "Solaris", ein Meisterwerk der Science-Fiction Literatur: Darin entwickelte der polnische Schriftsteller, Philosoph und Essayist Stanisław Lem ein fesselndes Szenario, das die menschliche Identitätssuche und Schuldbewältigung, das Streben nach Wissen und die Begegnung mit dem Unbekannten befragt.

Die Premiere am 26. April um 19:30 Uhr ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen stehen am 28. April, 3. und 9. Mai auf dem Programm.