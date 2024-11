Frankenberger Schüler veröffentlichen Kurzgeschichtenband

Vom Kind zum Erwachsenen: Die Teenager-Jahre bergen so einige Herausforderungen. In der Literatur und im Film wird dieser Zeit mit "Coming of age" sogar ein eigenes Genre gewidmet. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10f der Edertalschule in Frankenberg (Waldeck-Frankenberg) dürfen sich jetzt veröffentlichte Autoren genau dieser Gattung nennen: Sie haben im Englisch-Unterricht nämlich Kurzgeschichten zu Teenie-Träumen und Teenie-Problemen verfasst.

In Zusammenarbeit mit einer lokalen Buchhandlung wurden ihre zwölf Short Stories in einem Sammelband zusammengefasst und gedruckt. Der Erlös soll an eine Organisation mit Schwerpunkt Analphabetismus gespendet werden. hr-Reporterin Silvia Ritter hat die 10f besucht.