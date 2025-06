Rheingau-Musik-Festival eröffnet Samstag mit dem hr-Sinfonieorchester

Das Rheingau-Musik-Festival eröffnet am kommenden Wochenende seine Konzertreihe. Die Auftaktkonzerte am Samstag und am Sonntag präsentieren das hr-Sinfonieorchester und den MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Alain Altinoglu.

Im Kloster Eberbach bei Eltville tritt am Samstag die Geigerin Diana Adamyan als Solistin auf, im Kurhaus Wiesbaden am Sonntag die Pianistin Beatrice Rana. Bis zum 6. September erklingen 155 Konzerte an 27 Spielstätten im hessischen Rheingau und in benachbarten Regionen. Rund 3.200 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt nehmen nach den Worten des Intendanten und Geschäftsführers Michael Herrmann an dem Festival teil.

Von den 140.000 Eintrittskarten seien bislang 115.000 Karten verkauft. Das Festival lockt wieder mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern, wie dem Pianisten Lang Lang, den Geigerinnen Hilary Hahn und Anne-Sophie Mutter, dem Sänger Rolando Villazón oder dem Dirigenten Daniel Barenboim.