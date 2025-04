"Holy Electricity" gewinnt Goldene Lilie bei goEast-Festival

Der Film "Holy Electricity" hat bei der 25. Ausgabe des mittel- und osteuropäischen Filmfestivals goEast in Wiesbaden die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Lilie gewonnen. Der im vergangenen Jahr in Georgien und den Niederlanden von Tato Kotetishvili und Tekla Machavariani produzierte Film führe "in die Mäander einer Stadt mit elektrischen Charakteren, wie in einem Aquarium, in dem der aufmerksame Beobachter Schönheit in jedem Fisch finden kann“, begründete die Juryvorsitzende Jasmila Zbanic die Wahl.

In den sieben Tagen des Festivals wurden 83 Filme gezeigt, begleitet von Workshops, Diskussionen, Filmgesprächen und Ausstellungen. Den Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden für die beste Regie gewann die Regisseurin Moonika Siimets mit "The Black Hole" (Estland). "Everything needs to live" (Polen/Ukraine) wurde mit dem goEast-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde außerdem das Drama "The Song Sustxotin" (Usbekistan) von Khusnora Rozmatova.