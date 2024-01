Brennendes Auto beschädigt Restaurant-Fassade

Bislang liegen mir wenige Meldungen aus der Nacht vor, es scheint ruhig gewesen zu sein bei uns in Hessen. In Neu-Isenburg (Offenbach) musste die Feuerwehr nach Mitternacht jedoch zu einem Löscheinsatz ausrücken: Wie die Polizei mitteilte, brannte dort ein Auto in der Nähe eines Schnellrestaurants aus.

Bei dem Brand wurde die Außenfassade des Restaurants so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt vermutet. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden an der Fassade und am Auto nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 75.000 Euro.