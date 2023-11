Entscheidung über neue Landesregierung naht

In unserer eben gerade ins Leben gerufenen Kategorie "Was macht eigentlich...?" geht es heute um die hessische Landesregierung - besser gesagt: die künftige Landesregierung. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch: Vor knapp fünf Wochen war in Hessen Landtagswahl, zeitgleich mit Bayern. Und während in München das dynamische Duo Markus Söder und Hubert Aiwanger längst schon wieder das Zepter schwingt, dauert es in Wiesbaden ein bisschen länger.

Doch jetzt deutet sich weißer Rauch über der Staatskanzlei an: Die regierende CDU von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), die Hessen als klare Wahlsiegerin auch in den kommenden Jahren anführen wird, will wohl noch in dieser Woche - und heute ist Donnerstag - bekannt geben, mit wem sie gerne in eine Koalition treten möchte. Um den Posten des Hessen-Huberts bewerben sich die Grünen und die SPD. Insider-Informationen besagen: Das Rennen ist knapp. Morgen wissen wir womöglich mehr.